Squid Game 2, Lee Jung-jae racconta com'è stato tornare nell'arena: "Ho provato una sensazione di orrore"

Squid Game sta per tornare con una seconda stagione. Nei nuovi episodi della serie Netflix ritroveremo Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, alle prese con nuovi giochi mortali all'interno dell'arena.

Racconta Jung-jae com'è stato ritornare in quel mondo:

In realtà non sapevo che avrei ripreso il ruolo di Gi-hun. Quindi, quando ho saputo che l'avrei interpretato di nuovo, ho provato sentimenti contrastanti, e ricordo ancora il giorno in cui ho messo piede per la prima volta nell'arena dei giochi per la produzione della seconda stagione. Quando ho aperto la porta del set, ho provato una sensazione di orrore.