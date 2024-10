Squid Game: David Fincher potrebbe lavorare al reboot in inglese nel 2025

Pubblicazione: 28 ottobre alle 22:12

Quando mancano ancora due mesi all'uscita della seconda stagione di Squid Game (che verrà presentata tra pochi giorni a Lucca Comics & Games), Deadline rivela di aver saputo da alcune fonti che David Fincher sarebbe pronto a concretizzare una versione in lingua inglese della serie blockbuster di Netflix.

Fincher, che ha un accordo con Netflix ormai da diversi anni, era collegato da tempo a un progetto ambientato nell’universo di- sembrava potesse essere un film in lingua inglese, ma nelle ultime settimane è emerso che si tratta di una serie. A parte il suo coinvolgimento, si sa solo che la serie sarà ambientata probabilmente negli Stati Uniti.

Ricordiamo che per Netflix il regista ha prodotto serie come Mindhunter, la serie animata Love, Death & Robots e film come Mank e The Killer.

Fonte / Deadline

La seconda stagione di Squid Game debutterà il 26 dicembre, l aterza e ultima stagione è già stata ordinata.