Sul cammino di Francesco arriva su Rai 1: il film racconta la storia di un uomo che aveva tutto e scelse gli ultimi

Pubblicazione: 11 ottobre alle 08:30

C'è una storia che sembra uscita da un'altra epoca, eppure appartiene a un passato molto vicino a noi. È quella di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che rinunciò a una vita agiata per dedicarsi completamente agli ultimi, diventando uno dei simboli della solidarietà in Sicilia. Una vicenda che adesso arriva sul piccolo schermo con Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, il nuovo film televisivo diretto da Costanza Quatriglio, in onda domenica 11 ottobre 2026, alle 21:30 su Rai 1, in prima visione.

A interpretare il protagonista è, chiamato a raccontare un uomo che ha scelto di vivere secondo gli ideali di, affrontando povertà, incomprensioni e sacrifici personali. Il film,, è stato realizzato in occasione delle celebrazioni pere porta sullo schermo una storia realmente accaduta, che continua ancora oggi attraverso l'opera della Missione di Speranza e Carità.

La vicenda prende avvio nella Palermo dei primi anni Novanta, quando Biagio Conte, nato in una famiglia di imprenditori edili, decide di abbandonare le proprie certezze. Non vuole più seguire il percorso che sembrava già scritto per lui e intraprende un viaggio alla ricerca di un significato più profondo da dare alla propria esistenza. Il suo cammino lo conduce fino ad Assisi, sulle tracce di San Francesco, ma sarà il ritorno nella città natale a cambiare definitivamente il suo destino, e di fronte alle condizioni di chi vive per strada, soprattutto nei pressi della Stazione Centrale di Palermo, Biagio comprende che non ha bisogno di raggiungere luoghi lontani per aiutare le persone in difficoltà.

Sul cammino di Francesco, fonte: Rai Fiction

Comincia così a condividere la quotidianità dei senzatetto, offrendo cibo, riparo e ascolto, ma il suo obiettivo diventa presto molto più ambizioso: creare una comunità capace di accogliere chi è stato lasciato ai margini della società. Nasce da questa determinazione la Missione di Speranza e Carità, un progetto che richiederà anni di battaglie, sacrifici e confronti con le istituzioni. Il film non si limita però a ripercorrere gli avvenimenti più importanti della sua esistenza, visto che al centro del racconto ci sono anche i dubbi, le difficoltà e i rapporti umani che accompagnano una scelta tanto radicale.

non viene presentato soltanto come una figura religiosa, ma come un uomo capace diper cercare di cambiare concretamente la realtà che lo circonda. Accanto ad, il cast comprende, che interpreta Rosa, una donna segnata da esperienze dolorose e destinata a trovare nella comunità una nuova possibilità di vita.vestono invece i panni dei genitori di Biagio, Giuseppe e Maria. Completano il gruppo di interpreti, tra gli altri,ed

La sceneggiatura porta la firma di Costanza Quatriglio e Stefano Rulli, mentre la produzione è affidata a Gloria Giorgianni per Anele, in collaborazione con Rai Fiction. Un ruolo fondamentale è riservato anche alle ambientazioni: Palermo diventa quasi un personaggio del film, con le sue strade, i quartieri popolari, la stazione ferroviaria e i luoghi nei quali Biagio Conte ha realmente svolto la propria missione. Alcune sequenze sono state girate anche nei dintorni di Assisi. La pellicola ha già avuto un'anteprima particolarmente importante.

Sul cammino di Francesco, fonte: Rai Fiction

Il 5 ottobre è stata presentata al Teatro Massimo di Palermo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al cast, alla regista e ai rappresentanti delle istituzioni. La serata è stata però segnata da un imprevisto: un guasto tecnico ha interrotto la proiezione, costringendo gli organizzatori a scusarsi pubblicamente. Al di là dell'incidente, l'evento ha rappresentato un momento significativo per ricordare una figura profondamente legata alla città. Mattarella aveva già reso omaggio a Biagio Conte nel febbraio 2023, recandosi nella sede della Missione dopo la sua scomparsa.