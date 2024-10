Superman: nuovi leak confermano la presenza di un cattivo? James Gunn al lavoro sul trailer

Pubblicazione: 28 ottobre alle 13:00

I social di James Gunn sono in fermento per quanto riguarda il suo Superman negli ultimi giorni, in particolare il suo account Threads, che Gunn utilizza per rispondere ai fan, smentire teorie e aggiornare su eventuali sviluppi.

In risposta infatti ad una domanda di un fan che si chiedeva se ci fossero eventuali aggiornamenti sul trailer del cinecomic DC Studios, Gunn ha risposto che, anche se non é ancora pronto, “ci sta attualmente lavorando”. Viste le tempistiche si può ipotizzare (come dal post qui di seguito) che un potenziale teaser possa venire mostrato in occasione della CCXP (Comic Con Experience) in Brasile questo dicembre.

Nel frattempo altre teorie nascono ma vengono anche smentite: un leak Twitter che riporta una lisa di giochi dal come merchandise ufficiale in uscita con il film sembrerebbe confermare la presenza di Ultraman.

Visto che un’eventuale conferma della presenza dell’iconico cattivo sarebbe un enorme spoiler, i fan si sono rivolti a Gunn che, però, ha sia smentito le teorie che circolano e al contempo rassicurato di avere personalmente supervisionato e dato l’ok a tutti i giochi in uscita e che nessuno di questi spoilererà nulla sul film.

Non sono sicuro di sapere di cosa tu stia parlando ma ho personalmente dato il via libera a tutti i giochi e non credo che nessuno spoileri niente.

Superman uscirà a luglio del 2025.