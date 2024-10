Terrifier 3 travolge Joker 2 venerdì: sarà un weekend memorabile negli USA!

Pubblicazione: 12 ottobre alle 17:37

Sarà un weekend indimenticabile per il franchise di Terrifier negli Stati Uniti: i dati di venerdì dimostrano infatti che Terrifier 3 batterà anche le più rosee aspettative, non solo conquistando la vetta della classifica ma probabilmente arrivando a superare anche il traguardo dei 20 milioni di dollari in tre giorni.

Venerdì lo slasher diha infatti raccolto ben 8.2 milioni di dollari, inclusi 2.6 milioni di dollari relativi alle anteprime di giovedì sera. Il dato è lo stesso di, e poco inferiore ai 9.2 milioni di(9.2 milioni), tutti horror che avevano alle spalle una major e una campagna promozionale milionaria. Il risultato di Terrifier 3 ha dell'incredibile, visto il budget irrisorio e sostanzialmente una campagna promozionale basata sul passaparola e attivazioni PR. In un giorno e mezzo ha quasi battuto l'intero incasso di Terrifier 2 (10.6 milioni di dollari).

Il pubblico di riferimento ha apprezzato ciò che ha visto, tanto che il punteggio registrato dai sondaggi CinemaScore è B, un voto che raramente si vede per un horror splatter vietatissimo ai minori e più in linea con film come The Substance, MaXXXine, Candyman, M3gan, Smile, Nope. Il fenomeno virale LongLegs, che ha avuto un ottimo passaparola, aveva comunque ottenuto un CinemaScore C+.

Tornando ai dati di venerdì, crolla. Il film di Todd Phillips incassa solo 2.2 milioni di dollari, il peggior calo di un film DC Comics uscito negli ultimi venticinque anni: -89.1% rispetto a venerdì scorso. Il calo è peggiore anche di Morbius (Sony/Marvel), che perse l'83.3%. A questo punto è difficile che chiuda il weekend con più di 7 milioni di dollari, e probabilmente scenderà al terzo posto. Finora il film ha incassato 46.8 milioni di dollari. Ieri è stato battuto da, che ha raccolto 3.8 milioni di dollari salendo a 74.4 milioni complessivi.