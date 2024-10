È guerra tra clown: Terrifier 3 potrebbe battere Joker 2 al box-office americano!

Pubblicazione: 10 ottobre alle 09:18

L'esordio al di sotto delle aspettative di Joker: Folie à Deux al box-office americano porta con sé alcune conseguenze. La prima è che la Universal e la Paramount hanno deciso di lanciare subito le prevendite dei loro prossimi titoli di punta, Wicked e Il Gladiatore II, perché statisticamente quando un importante blockbuster delude al botteghino si aprono nuove opportunità per i film successivi (e infatti pare che le prevendite siano partite molto bene). La seconda, è che il prossimo weekend la vetta della classifica potrebbe essere conquistata da un altro clown, quello di Terrifier 3.

In quella che già si configura come una battaglia alla, il terzo capitolo della saga horror indie a bassissimo budget (5 milioni di dollari incluso solo 1 milione di marketing) potrebbe scavalcare il musical da 190 milioni di dollari di budget, registrando uno dei colpi più sorprendenti dell'anno.

Dopo un esordio sotto le aspettative da 37.6 milioni di dollari, Joker: Folie à Deux sta ottenendo numeri infrasettimanali più bassi (in proporzione) di The Marvels: 1.8 milioni di dollari lunedì (vs. 2.3 milioni) e 2.6 milioni di dollari martedì (3.3 milioni). Il cinecomic Marvel perse il 78% degli incassi nel suo secondo weekend: se Joker dovesse mantenere lo stesso andamento, raccoglierebbe circa 8 milioni di dollari tra venerdì e domenica. Se perdesse il 70%, incasserebbe circa 10 milioni.

Per contro, il percorso di Terrifier 3 sembra destinato a sorprendere in positivo. Terzo capitolo di una fortunatissima saga nata fuori dai blasonati studios di Hollywood e principalmente grazie al passaparola, lo slasher si prepara a un debutto senza precedenti per la saga. Il distributore americano Cineverse aveva infatti pianificato un lancio in almeno un migliaio di cinema, ma negli ultimi giorni il numero è salito oltre i 2.500 schermi, e c'è chi parla già di sold-out per le anteprime di giovedì sera, ed è lì che il passaparola tra gli appassionati potrebbe fare la magia (al momento le recensioni su RottenTomatoes sono all'80% positive, non che questo conti molto per questo genere di pellicole). Se le proiezioni più caute parlano di un weekend da 11 milioni di dollari, c'è chi pensa che potrebbe stracciare la concorrenza e debuttare con oltre 15 milioni di dollari tra venerdì e domenica. Ricordiamo che il primo film, nel 2016, raccolse 339 mila dollari nei cinema americani, mentre il secondo incassò 10.9 milioni a fine corsa nel 2022.

Non resta che assistere a questa sfida senza precedenti al box-office americano. Venerdì mattina vi riporteremo i primi dati delle anteprime, che dovrebbero dare una prima chiara indicazione.