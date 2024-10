Joker 2: gli incassi reali del weekend negli USA scendono sotto Morbius, in Italia superati i 5 milioni

Pubblicazione: 08 ottobre alle 09:27

Quella che doveva essere una scommessa sicura per la Warner Bros. si sta rivelando una delle peggiori delusioni degli ultimi anni al botteghino. Sono infatti stati diffusi i dati reali d'incasso del weekend d'esordio di Joker: Folie à Deux, e sono nettamente inferiori alle stime iniziali: quello che si sospettava già ieri, infatti, è avvenuto, e cioè domenica il film di Todd Phillips è calato molto più di quanto auspicava il distributore, facendo quindi registrare un incasso complessivo di 37,8 milioni di dollari e non di 40 milioni come inizialmente proiettato:

Anteprime - 7 milioni

Venerdì - 13,30 milioni

Sabato - 11,3 milioni (-15%)

Domenica - 6,2 milioni (-45,1%)

Per fare un confronto, il primo Joker incassò 39 milioni di dollari nel suo primo giorno di sfruttamento. Il dato è addirittura inferiore all'esordio di

Anche all'estero i dati reali del weekend sono inferiori alle proiezioni iniziali, con 77 milioni di dollari raccolti in 76 territori in sei giorni, per un totale globale di 114,8 milioni di dollari (rispetto ai 121 proiettati inizialmente). Il primo Joker debuttò con 247 milioni di dollari.

In Italia ieri il film ha incassato 243 mila euro, rimanendo in testa alla classifica e salendo a 5 milioni di euro complessivi (la stessa cifra che Beetlejuice Beetlejuice ha raccolto in un mese). Il nostro territorio ha ottenuto il terzo miglior risultato internazionale dopo Regno Unito e Germania: in Italia, insomma, il film sta andando abbastanza bene anche se è improbabile che riesca a chiudere la sua corsa molto oltre i 10 milioni di euro (il primo film sfiorò i 30 milioni). Ma alla fine, rientrerà sicuramente nella top-10 dei maggiori incassi dell'anno in Italia.

Un budget enorme

Se questo sequel fosse costato come il primo, e cioè una settantina di milioni, la Warner non avrebbe troppo di che preoccuparsi. Tuttavia, il budget di Joker: Folie à Deux è lievitato a quasi 200 milioni di dollari più il marketing: si tratta di una cifra che include 20 milioni di dollari di cachet per Joaquin Phoenix e 12 milioni di dollari per Lady Gaga, oltre al sovrapprezzo di girare tutto il film a Los Angeles come richiesto da Todd Phillips. Il via libera a questo progetto arrivò dalla precedente gestione della Warner Bros., anche se sono stati i nuovi capi Pam Abdy e Mike De Luca a dare l'ok a un cachet più alto per Lady Gaga pur di convincerla a partecipare al film. Visto il successo inatteso del primo film, che superò il miliardo di dollari in tutto il mondo, dare carta bianca al regista Todd Phillips sembrò la cosa più sensata da fare, così come tornare al Festival di Venezia, dove in realtà è iniziato il passaparola che si è tradotto poi nel CinemaScore da record negativo. "Penso che la scelta di fare un musical non sia stata vincente," ha commentato un analista di Exhibitor Relations su Variety. "Se pensiamo a cosa ha reso Joker un successo, era il suo lato oscuro. Todd Phillips ha voluto fare qualcosa di completamente diverso, ma quando si decide di non offrire al pubblico ciò che vuole, ciò che si vuole offrire veramente diventa meno chiaro".