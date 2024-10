The Fantastic Four: First Steps, le riprese presto in Spagna: ecco l'edificio di Calatrava che sarà la sede dell'ONU

Pubblicazione: 24 ottobre alle 09:48

La produzione del nuovo film sui Fantastici 4 si prepara a spostarsi in Spagna, e più precisamente a Oviedo, capoluogo della provincia delle Asturie nel nord del paese.

Secondo quanto riporta la stampa locale, infatti, a metà novembre le riprese si terranno nel Palazzo delle Esposizioni e dei Congressi, un'imponente e futuristica opera architettonica dello studio Santiago Calatrava Architects & Engineers. Secondo La Nueva Espana, l'edificio ha attirato l'attenzione dei Marvel Studios non tanto per il lavoro della Film Commission, ma apparentemente grazie a campagne pubblicitarie che avrebbero permesso di suggerire questa location alla casa di produzione responsabile di questa porzione di riprese. In un primo momento si era pensato anche di girare alcune scene in altre aree della Spagna fuori dalle Asturie, ma in realtà la maggior parte delle location scelte è concentrata in Scozia.

La troupe coinvolta nelle riprese a Oviedo sarà composta da circa 200 tecnici: l'edificio di Calatrava verrà trasformato nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le riprese si svolgeranno in gran parte nell'auditorium, nella hall d'ingresso e nella cosiddetta sala di vetro. È possibile che alcune scene vengano girate anche all'esterno, che però verrà modificato in post-produzione.

È anche in corso un casting che finora ha attirato circa 500 persone interessate ad avere una parte come comparse.

The Fantastic Four - First Steps, di Matt Shakman, arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.