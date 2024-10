The Witcher 4: le nuove foto dal set svelano i dettagli del look di Liam Hemsworth

Pubblicazione: 08 ottobre alle 12:31

Liam Hemsworth ha sostituito Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia nella stagione 4 di The Witcher e dal set arrivano nuove foto che regalano un'anticipazione del suo look.

Le immagini dei protagonisti

Le riprese dei nuovi episodi sono ancora in corso e nell'area di Llanberis, vicino al Lago Padarn in Galles, stanno venendo realizzate le ultime due puntate.

Hemsworth è stato immortalato accanto a Laurence Fishburne che avrà il ruolo di Regis, Meng'er Zhang che sarà Milva, Eamon Farren che ha la parte di Cahir, e Danny Woodburn che interpreterà Zoltan Chivay.

Ecco gli scatti:

Per ora i fan dovranno ancora attendere a lungo prima di vedere Liam in azione sul piccolo schermo nell'iconico ruolo del cacciatore di mostri. La sua collega Freya Allan, recentemente, ha spiegato che il collega si è preparato fisicamente al lavoro sul set. L'attrice aveva aggiunto che è dispiaciuta per gli attacchi che ha ricevuto sui social perché è un "ragazzo adorabile", condividendo la sua speranza che le persone gli concedano la possibilità di dimostrare la sua bravura e il suo impegno.