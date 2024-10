Tom Holland sul ritorno di Robert Downey Jr come Destino: “È così emozionante, dura mantenere il segreto vista la mia reputazione”

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 18 ottobre alle 15:00

Nella sua ultima apparizione al Rich Roll Podcast, Tom Holland, durante il suo intervento sul portare avanti progetti decennali, non poteva non menzionare il ritorno di Robert Downey Jr… come Victor Von Doom.

Holland, nel suo discorso, ha menzionato quanto, nonostante non veda l’ora di continuare a realizzare film di Spider-mMan, voglia continuare a farlo a patto che siano progetti realizzati “con le giuste motivazioni” visto che si rende perfettamente conto del “potere e delle responsabilità” che fare questi film comporta:

Certo, voglio continuare a realizzare film di Spider-Man, ma con le giuste motivazioni dietro e ora, come hai detto prima, mi ritrovo a pensare a quanto mi mancano i tempi in cui pensavo che ottenere questo ruolo fosse già una vittoria. Sto cercando di rendermi conto ogni giorno di cosa voglia dire avere questo potere e questa responsabilità, parlando con altre persone, facendo domande, sai… ad esempio ho parlato molto con Downey riguardo il suo ritorno, che trovo estremamente emozionante.

È stata davvero tosta mantenere il segreto, ho una certa reputazione riguardo al rovinare tutto quanto e spoilerare cose. Ho decisamente la lingua un po’ troppo lunga.

L’attore ha poi scherzato su quanto mantenere questo segreto, vista la sua pessima reputazione riguardo, sia stato difficile:

Vedremo una rimpatriata tra Tom Holland e Robert Downey Jr. come Peter Parker e... Victor Von Doom in Avengers: Secret Wars? Il colossale progetto Marvel Studios dei fratelli Russo dovrebbe uscire nelle sale nel 2027.