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Tutti i concorrenti cacciati per bestemmia in 20 anni di GF (compresa la tripla eliminazione record)

Tutti i VIP squalificati dal Grande Fratello per bestemmia: da Riccardo Fogli eliminato dopo 24 ore a Simone Annichiarico. La lista completa delle eliminazioni.

di Andrea Palazzolo
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Il Grande Fratello ha una regola ferrea, non scritta nei contratti ma impressa nella memoria collettiva di ogni concorrente: la bestemmia è una via di sola andata verso l'uscita. Eppure, edizione dopo edizione, qualcuno cade nella trappola. L'ultimo caso è quello di Simone Annichiarico, figlio del compianto Walter Chiari, eliminato dopo appena una settimana dalla sua entrata nella casa più spiata d'Italia. Ma la sua non è certo la prima squalifica per blasfemia nella lunga storia del reality targato Endemol.

La lista dei bestemmiatori è sorprendentemente lunga e attraversa due decenni di televisione italiana, partendo dalle edizioni del Grande Fratello classico per arrivare alle versioni Vip. Ogni eliminazione ha generato polemiche, discussioni infinite sui social e interrogativi sulla spontaneità del format: come è possibile che personaggi pubblici, consapevoli di essere ripresi 24 ore su 24, si lascino sfuggire espressioni che in Italia conservano ancora un peso culturale e religioso significativo.

Il record assoluto di brevità spetta a Riccardo Fogli, leggenda dei Pooh, che nel 2022 è riuscito nell'impresa di essere squalificato dopo sole 24 ore dalla sua entrata. Un primato negativo che testimonia quanto sia sottile il confine tra naturalezza e inconsapevolezza davanti alle telecamere onnipresenti. Poco meglio è andata a Stefano Bettarini, ex calciatore e volto televisivo, eliminato dopo 72 ore per lo stesso motivo. Due casi che hanno fatto discutere non solo per la rapidità dell'uscita, ma anche per il calibro dei personaggi coinvolti.

Simone Annichiarico al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Ma la storia delle eliminazioni per bestemmia affonda le radici nelle edizioni non Vip del programma, quando ancora il Grande Fratello era popolato da persone comuni. Possiamo citare Guido Genovesi al GF 5, nel 2004, che detiene il record più importante, ovvero essere in assoluto il primo concorrente squalificato nella storia del programma a causa di una bestemmia. A seguire abbiamo Mirko Sozio nel 2008, Nathan Lelli al GF 11, Daniel Mkongo al GF 12 e il comico Gianluca Impastato.

Tuttavia tra i record più roboanti e assurdi di tutta la storia del programma, ci sono alcuni concorrenti che vengono ricordati per la particolarità dell'evento in sé. Massimo Scattarella ha avuto l'onore di venire squalificato addirittura due volte di fila per l'edizione del 2010 e del 2011. Ma è con quest'ultima edizione che si registra il caso più incredibile. Contemporaneamente a Scattarella, vengono mandati via anche Pietro Titone e Matteo Casnici in quella che viene ricordata come una tripla bestemmia in un'unica serata.

Ora che abbiamo un quadro più ampio e chiaro sulle squalifiche da bestemmie, ci si rende conto che l'allontanamento di Annichiarico non è un'eccezione, anzi sembra quasi più una regola. Tralasciando quindi le teorie su cancellazioni flash e nuovi concorrenti, che scopriremo in ogni caso solo stasera nella nuova puntata, non si può far altro che accettare sommessamente l'eliminazione di quello che in breve era diventato uno dei concorrenti più apprezzati di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

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