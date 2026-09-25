Tutti i concorrenti cacciati per bestemmia in 20 anni di GF (compresa la tripla eliminazione record)
Tutti i VIP squalificati dal Grande Fratello per bestemmia: da Riccardo Fogli eliminato dopo 24 ore a Simone Annichiarico. La lista completa delle eliminazioni.
Il Grande Fratello ha una regola ferrea, non scritta nei contratti ma impressa nella memoria collettiva di ogni concorrente: la bestemmia è una via di sola andata verso l'uscita. Eppure, edizione dopo edizione, qualcuno cade nella trappola. L'ultimo caso è quello di Simone Annichiarico, figlio del compianto Walter Chiari, eliminato dopo appena una settimana dalla sua entrata nella casa più spiata d'Italia. Ma la sua non è certo la prima squalifica per blasfemia nella lunga storia del reality targato Endemol.
Il record assoluto di brevità spetta a Riccardo Fogli, leggenda dei Pooh, che nel 2022 è riuscito nell'impresa di essere squalificato dopo sole 24 ore dalla sua entrata. Un primato negativo che testimonia quanto sia sottile il confine tra naturalezza e inconsapevolezza davanti alle telecamere onnipresenti. Poco meglio è andata a Stefano Bettarini, ex calciatore e volto televisivo, eliminato dopo 72 ore per lo stesso motivo. Due casi che hanno fatto discutere non solo per la rapidità dell'uscita, ma anche per il calibro dei personaggi coinvolti.
Ma la storia delle eliminazioni per bestemmia affonda le radici nelle edizioni non Vip del programma, quando ancora il Grande Fratello era popolato da persone comuni. Possiamo citare Guido Genovesi al GF 5, nel 2004, che detiene il record più importante, ovvero essere in assoluto il primo concorrente squalificato nella storia del programma a causa di una bestemmia. A seguire abbiamo Mirko Sozio nel 2008, Nathan Lelli al GF 11, Daniel Mkongo al GF 12 e il comico Gianluca Impastato.
Ora che abbiamo un quadro più ampio e chiaro sulle squalifiche da bestemmie, ci si rende conto che l'allontanamento di Annichiarico non è un'eccezione, anzi sembra quasi più una regola. Tralasciando quindi le teorie su cancellazioni flash e nuovi concorrenti, che scopriremo in ogni caso solo stasera nella nuova puntata, non si può far altro che accettare sommessamente l'eliminazione di quello che in breve era diventato uno dei concorrenti più apprezzati di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.