Una ragazza scompare in un resort di lusso e nessuno può più andarsene: su Netflix il thriller che non ti puoi perdere

Pubblicazione: 19 giugno alle 13:15

Le storie ambientate nei resort di lusso seguono quasi sempre lo stesso schema. Spiagge paradisiache, cocktail al tramonto, ospiti privilegiati e la promessa di una vacanza perfetta. Oasis Resort, la nuova miniserie spagnola arrivata su Netflix, prende proprio questa immagine da cartolina e la ribalta completamente. Basta una sola sparizione per trasformare il luogo più esclusivo della Spagna in una prigione dalla quale nessuno può uscire.

Il resort Oasis è stato progettato per offrire tutto ciò che il denaro può comprare. Spiagge private, servizi esclusivi, sistemi di sicurezza all’avanguardia e un livello di lusso riservato a una clientela selezionata. Per gli ospiti più facoltosi del Paese dovrebbe rappresentare una parentesi perfetta lontana dai problemi quotidiani.

La decisione delle autorità è immediata: la struttura viene isolata e nessuno può lasciare l’isola turistica finché l’indagine non sarà conclusa. È qui che Oasis Resort trova la sua idea più interessante. Il resort continua ad apparire come un paradiso, ma improvvisamente perde la sua funzione principale. I cancelli che avrebbero dovuto proteggere gli ospiti diventano barriere che li intrappolano. Le camere di lusso diventano luoghi da cui osservare con sospetto i propri vicini. Ogni comfort rimane al suo posto, ma il senso di libertà sparisce completamente.

Una scena di Oasis Resort (fonte: Netflix)

La serie sfrutta questa situazione per costruire una tensione che cresce episodio dopo episodio. In un ambiente chiuso, dove tutti sono costretti a convivere e nessuno può allontanarsi, ogni conversazione assume un significato diverso. Ogni bugia diventa più pericolosa. Ogni segreto rischia di emergere. La domanda iniziale - che fine ha fatto la ragazza scomparsa? - si trasforma rapidamente in un interrogativo più ampio: chi sta mentendo e perché?

È inevitabile pensare a produzioni come The White Lotus o Élite, ma Oasis Resort cerca una strada propria utilizzando il mistero come strumento per raccontare una realtà sociale molto precisa. Da una parte ci sono i giovani eredi di famiglie ricchissime, cresciuti nella convinzione che il denaro possa risolvere qualsiasi problema. Dall’altra troviamo il personale della struttura, persone che dipendono economicamente dagli stessi ospiti che dovrebbero servire e proteggere.

Il risultato è un racconto che utilizza il thriller per parlare di privilegio e potere. La serie mostra quanto sia facile nascondere comportamenti discutibili quando si dispone delle risorse giuste e quanto possa essere difficile, per chi occupa posizioni più fragili, opporsi a determinate dinamiche. La scomparsa della ragazza diventa così il detonatore che porta alla luce tensioni presenti da molto prima dell’inizio della storia.

Un altro aspetto interessante riguarda il modo in cui vengono rappresentati i giovani protagonisti. Pur vivendo circondati dal lusso e dalla costante esposizione sui social media, molti di loro appaiono profondamente soli. Le amicizie sono fragili, le relazioni sentimentali instabili e gran parte dell’energia viene spesa nel tentativo di mantenere un’immagine pubblica impeccabile. In questo senso, il resort non è soltanto una location suggestiva ma una metafora perfetta di una generazione che vive costantemente sotto osservazione.

Una scena di Oasis Resort (fonte: Netflix)

La scomparsa della ragazza finisce infatti per mettere sotto pressione non soltanto i sospettati, ma l’intero sistema di relazioni costruito all’interno del resort. Ogni personaggio ha qualcosa da perdere. Alcuni rischiano la reputazione, altri il lavoro, altri ancora la libertà. Più l’indagine avanza, più diventa evidente che quasi tutti stanno nascondendo qualcosa, anche quando quel segreto non ha nulla a che vedere con il crimine.

Prodotta da Bambú Producciones, la stessa società dietro serie di enorme successo come Gran Hotel, Velvet e La Promesa, Oasis Resort punta molto sulla coralità. Non esiste un unico protagonista assoluto. La storia si costruisce attraverso prospettive differenti, versioni contrastanti degli eventi e personaggi che sembrano cambiare volto a ogni nuova rivelazione. È un approccio che mantiene alta la suspense e che spinge continuamente a rivedere i propri sospetti.

In fondo, il vero punto di forza della serie non è il mistero della sparizione in sé, ma ciò che accade dopo. Quando il paradiso si trasforma in una gabbia e nessuno può più andarsene, le maschere iniziano inevitabilmente a cadere. E a quel punto il pericolo non arriva soltanto dall’esterno, ma dalle persone con cui si condivide la stessa vacanza.