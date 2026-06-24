Una tempesta che scatena un devastante effetto farfalla, in questo thriller su Netflix con Álvaro Morte

Pubblicazione: 24 giugno alle 16:00

Cosa rende un thriller davvero memorabile? Non sono solo i colpi di scena o le rivelazioni finali. È l'originalità con cui ti trascina in un territorio inesplorato, dove le regole della narrazione tradizionale vengono riscritte davanti ai tuoi occhi. Mirage (titolo originale: Durante la tormenta, disponibile su Netflix), diretto da Oriol Paulo e co-sceneggiato con Lara Sendim, è esattamente questo tipo di film: un thriller spagnolo che mescola viaggi nel tempo, suspense psicologica e un'intensa esplorazione dell'amore materno, costruendo un'esperienza cinematografica che resta impressa.



Il film racconta la storia di Vera, una madre che in una notte di tempesta riesce a salvare la vita di un bambino. Ma questo atto di bontà apparentemente semplice innesca una catena di eventi che frantuma il continuum spazio-temporale, alterando la realtà di tutti. Al risveglio, Vera scopre che sua figlia Gloria non esiste più. E così inizia la sua disperata caccia per riportare indietro ciò che ha perso, navigando tra realtà parallele e verità sfuggenti. Il cast è guidato da Adriana Ugarte, candidata ai Goya per Julieta, che interpreta Vera con una fragilità e una determinazione che rendono credibile ogni suo sforzo. Al suo fianco troviamo Chino Darín nei panni dell'ispettore Leira, Álvaro Morte di La Casa di Carta come David, il marito, e Julio Bohigas nel ruolo cruciale di Nico, il bambino al centro del mistero.

Il film si apre nel 1989, durante la caduta del Muro di Berlino e una tempesta che durerà tre giorni. Nico, un ragazzo che vive da solo con la madre, sta registrando sé stesso con una videocamera quando sente rumori sospetti dalla casa accanto. Curioso, va a controllare e scopre la vicina morta. Nel tentativo di cercare aiuto, viene investito da un'auto. Un destino tragico, sigillato in quella notte tempestosa. Venticinque anni dopo, nel 2014, Vera e suo marito David si trasferiscono proprio in quella casa con la figlia Gloria. Nel seminterrato, Vera trova un vecchio televisore e una registrazione: è il video di Nico, fatto poco prima della sua morte. Quando una tempesta simile a quella del 1989 colpisce di nuovo, accade l'impossibile.

Vera riesce a comunicare con Nico attraverso il televisore, avvertendolo di non andare dalla vicina. Lo salva. Ma il mattino seguente, la realtà è cambiata completamente: Vera non è più sposata con David, e Gloria non è mai nata. Da questo punto, la narrazione si divide in tre linee temporali distinte. In ognuna, Vera si ritrova a mancare di qualcosa di fondamentale: la figlia, il marito, la propria identità. È una madre disperata che cerca di convincere gli altri della sua situazione, ma nessuno la crede. Le sue esperienze sembrano allucinazioni, e quando cerca aiuto nell'ispettore Leira, le cose si complicano ulteriormente. Ogni tentativo di sistemare una realtà ne frantuma un'altra, in una spirale di conseguenze imprevedibili.



Mirage è, in superficie, un film sui viaggi nel tempo. Ma sotto quella patina fantascientifica c'è molto di più: è una storia sulla perdita, sull'identità e su quanto siamo disposti a sacrificare per le persone che amiamo. Il viaggio nel tempo non è che un dispositivo narrativo, un mezzo per esplorare l'angoscia di una donna che vede la propria vita dissolversi e deve lottare per ricostruirla, pezzo per pezzo. Oriol Paulo, il regista, è uno dei maestri contemporanei del thriller spagnolo. Il suo stile è riconoscibile: trame serrate, tensione costante, un uso intelligente degli indizi visivi e una predilezione per finali che chiudono i cerchi narrativi in modi inaspettati ma soddisfacenti.



La tempesta non è solo un evento meteorologico: è una metafora della crisi esistenziale di Vera, un simbolo del caos che si scatena quando manipoli il tempo e le conseguenze delle tue azioni. La tempesta dura 72 ore, un lasso di tempo che diventa una finestra tra due epoche, un wormhole emotivo quanto fisico. E attraverso quella finestra, Vera fa ciò che chiunque farebbe: salva una vita. Ma quel gesto genera un effetto farfalla devastante. Il film esplora proprio questo: l'effetto farfalla delle nostre scelte. Cosa succede quando un'azione, per quanto piccola o nobile, altera il corso degli eventi? Vera salva Nico, ma perde Gloria. Ogni tentativo di correzione crea nuove fratture. È un'esplorazione della fragilità della realtà e di quanto poco controllo abbiamo realmente sul nostro destino. Ma è anche una storia di resilienza: Vera non si arrende, anche quando tutto sembra perduto.

C'è un elemento che distingue Mirage dalla maggior parte dei film di fantascienza e viaggi nel tempo: il finale. Troppo spesso, questi film lasciano domande aperte, enigmi irrisolti, o peggio, conclusioni che contraddicono le regole stabilite. Paulo (famoso anche per questo spy thriller spagnolo di successo su Prime Video) offre, invece, una chiusura che è al tempo stesso sorprendente e logica, emotivamente appagante e intellettualmente coerente. È raro trovare un film di questo genere che non ti lasci frustrato o confuso, ma soddisfatto. Adriana Ugarte porta sulle spalle gran parte del peso emotivo del film. Il suo ritratto di Vera è sfaccettato: vulnerabile ma determinata, razionale ma spinta dall'istinto materno più profondo. Vederla navigare tra realtà diverse, cercando disperatamente di far capire agli altri ciò che ha perso, è straziante. E quando finalmente i pezzi iniziano a combaciare, la sua catarsi diventa anche la nostra.