Vanità tossica e trip di potere, in questa serie Netflix (da vedere) che racchiude l'essenza di The Boys e Invincible

Pubblicazione: 19 giugno alle 09:58

Mentre The Boys e Invincible dominano le conversazioni globali sulle serie supereroistiche, conquistando milioni di spettatori e diventando autentici fenomeni culturali su Amazon Prime Video, pochi ricordano che Netflix ha avuto la sua versione di questa formula vincente. Si chiama Jupiter's Legacy, ed è passata praticamente inosservata quando è stata rilasciata nel 2021, nonostante avesse tutti gli ingredienti per competere con i colossi di Amazon.



The Boys si è consolidato come uno dei franchise di maggior successo nella storia di Prime Video, mentre Invincible conquista regolarmente la prima posizione globale sulla piattaforma. Entrambe le serie hanno trasformato fumetti di nicchia in autentiche miniere d'oro, transcendendo i confini del genere supereroistico per raggiungere un pubblico vastissimo. Il loro successo si basa su una decostruzione spietata dei classici tropi dei supereroi, iniettando realismo psicologico e conseguenze brutalmente concrete in un genere spesso saturato di formula.



Invincible esplora i danni collaterali provocati da esseri divini che si scontrano in città popolate, mentre The Boys offre una satira feroce dell'avidità corporativa e della manipolazione mediatica. Certo, il loro approccio cinico può occasionalmente ritorcersi loro contro, poiché l'enfasi costante su iperviolenza e depravazione rischia di alienare gli spettatori con una miseria ripetitiva. Eppure, il sottogenere delle storie supereroistiche dark continua a essere una formula d'oro, non solo per The Boys e Invincible, ma anche per quella Jupiter's Legacy che Netflix ha inspiegabilmente lasciato nell'ombra.

Jupiter's Legacy nasce dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, una saga multigenerazionale che ruota attorno a una dinastia di supereroi invecchiati. La storia parte dal 1929, quando l'uomo d'affari disilluso Sheldon Sampson, profondamente segnato dal crollo di Wall Street, visita un'isola misteriosa che garantisce a lui e ai suoi compagni poteri divini. Come "The Union", questi eroi giurano di non uccidere mai e di non interferire direttamente nelle questioni umane.



Ottant'anni dopo, Sheldon è diventato il venerato patriarca noto come The Utopian, e i suoi contemporanei invecchiati crescono sempre più frustrati dalla propria impotenza autoimposta. Nel frattempo, la seconda generazione di supereroi, inclusi i figli di Sheldon, fatica a essere all'altezza delle eredità dei genitori. Viziati e arroganti, questi giovani trattano i loro doni divini come nient'altro che un passaporto per il privilegio.



Come The Boys di Garth Ennis, Jupiter's Legacy decostruisce l'aristocrazia superumana, strappando via l'illusione della Silver Age dei protettori altruisti per esporre la vanità tossica e i trip di potere degli eroi famosi. Mentre The Boys si concentra su Patriota e i Sette come prodotti corporativi fabbricati e controllati dalla Vought International, Jupiter's Legacy presenta uno sguardo più tragico sulla fama ereditata, dove la generazione più giovane di eroi considera i propri doni divini come poco più che uno strumento di privilegio sociale.

Entrambe le serie condividono anche uno scetticismo profondo riguardo alla moralità rigida del "non uccidere". In Jupiter's Legacy, il colpo di stato contro Sheldon riecheggia i tradimenti e le manovre politiche viste nelle riunioni del consiglio di amministrazione di Vought. Ma dove The Boys abbraccia il cinismo corporativo (e si conclude nel caos), Jupiter's Legacy trova il suo cuore nelle stesse dinamiche familiari schiaccianti e sanguinose di Invincible di Robert Kirkman.



Nonostante tutti questi elementi narrativi potenzialmente esplosivi, Jupiter's Legacy non è riuscita a catturare ciò che ha reso The Boys e Invincible fenomeni di streaming planetari. Mentre le sue controparti Amazon hanno immediatamente agganciato il pubblico, l'adattamento live-action di Netflix ha scelto un approccio deludentemente lento, con il tempo diviso tra una prolissa storia delle origini ambientata negli anni Trenta e un dramma familiare moderno appesantito da dibattiti filosofici ripetitivi su "The Code".



Ciò detto, Jupiter's Legacy rimane più che degna di visione per i fan delle storie supereroistiche dark come Invincible e The Boys. Offre una prospettiva diversa sugli stessi temi, con una sensibilità più malinconica e tragica rispetto all'acidità satirica di The Boys o all'energia frenetica di Invincible. È una serie che meritava una seconda possibilità, un pubblico più ampio e forse semplicemente un tempismo migliore.