Venom 3 delude negli USA ma conquista il mondo: gli incassi del weekend

Pubblicazione: 28 ottobre alle 08:00

È stato un weekend deludente al box-office americano, principalmente per la performance inferiore al previsto di Venom: The Last Dance. Da settimane si prevedeva un lancio meno travolgente rispetto ai primi due film della saga, ma le attuali stime parlano di un incasso nettamente inferiore alle previsioni degli analisti, probabilmente anche a causa di un passaparola negativo. Questo risultato ha avuto un impatto sugli incassi complessivi della classifica, che nei tre giorni ha raccolto 93 milioni di dollari.

Costato 120 milioni di dollari (una cifra in linea con i primi due film, e comunque inferiore alla media degli altri grandi cinecomic di Hollywood),ha esordito con 8.5 milioni di dollari alle anteprime di giovedì, ma ha iniziato a frenare già venerdì, concludendo il weekend con soli 51 milioni di dollari. Fino a qualche giorno fa si prevedeva un incasso tra i 60 e i 75 milioni di dollari.

Discorso diverso per l'andamento internazionale, dove il film non ha deluso e, anzi, ha anche battuto un importante record. In Cina, infatti, ha registrato ufficialmente il miglior esordio per un cinecomic americano dall'inizio della pandemia, con 45.7 milioni di dollari in cinque giorni. Si tratta anche di uno dei migliori esordi in generali per un film occidentale dall'inizio della pandemia. In vari territori il terzo film del franchise ha avuto un ottimo debutto, e questo gli ha permesso di chiudere il weekend con 175 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tornando agli Stati Uniti, tiene bene Smile 2, che incassa altri 9.4 milioni di dollari e sale a 40 milioni complessivi (83 in tutto il mondo). Ottima tenuta per Il robot selvaggio, con 6.5 milioni di dollari e 111 milioni complessivi, e un totale di 232 milioni in tutto il mondo.

Seha deluso, Conclave ha stupito in positivo: dopo una distribuzione platform, il film da festival che punta agli Oscar ha debuttato al quarto posto nella sua prima espansione in 1700 cinema, ottenendo 6.5 milioni di dollari. È un ottimo risultato, superiore alle previsioni più ottimistiche che parlavano di 6 milioni di dollari.

Ottima anche la quinta posizione di We Live in Time: il film romantico incassa 4.8 milioni di dollari, salendo così a 11.7 milioni di dollari.

Scende al sesto posto Terrifier 3, che incassa 4.7 milioni di dollari e sale a 44 milioni complessivi, una cifra impressionante se si pensa che il film è costato solo due milioni di dollari.

Settima posizione per Beetlejuice Beetlejuice, che tiene ancora molto bene e incassa 3.2 milioni di dollari, salendo a 288 milioni complessivi (438 in tutto il mondo). Segue Anora, che incassa altri 867 mila dollari proseguendo nella sua distribuzione platform in un numero limitato di sale (con una media stellare di 25 mila dollari per sala). Complessivamente ha raccolto 1.6 milioni di dollari.

Chiudono la classifica due film d'animazione: Piece by Piece, con 721 mila dollari e un totale di 8.8 milioni di dollari, e Transformers One, con 720 mila dollari e un totale di 57.9 milioni di dollari (124 milioni in tutto il mondo).

Incassi USA weekend 24-27 ottobre 2024

Venom: The Last Dance: incasso weekend $51,000,000, totale $51,000,000 Smile 2: incasso weekend $9,400,000, totale $40,714,005 The Wild Robot: incasso weekend $6,500,000, totale $111,368,270 Conclave: incasso weekend $6,500,000, totale $6,500,000 We Live in Time: incasso weekend $4,848,132, totale $11,760,401 Terrifier 3: incasso weekend $4,770,505, totale $44,527,900 Beetlejuice Beetlejuice: incasso weekend $3,231,000, totale $288,744,942 Anora: incasso weekend $867,142, totale $1,619,582 Piece by Piece: incasso weekend $721,000, totale $8,883,890 Transformers One: incasso weekend $720,000, totale $57,946,270