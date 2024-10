Venom 3 incassa 8.5 milioni di dollari alle anteprime e si prepara a vincere il weekend negli USA

Pubblicazione: 25 ottobre alle 19:18

Con 8.5 milioni di dollari raccolti alle anteprime di giovedì sera, Venom: The Last Dance si prepara a guidare la classifica americana del weekend, anche se con un risultato un po' inferiore alle attese. Il dato è infatti inferiore agli 11.6 milioni che incassò alle anteprime Venom 2, e ai 10 milioni di Venom. Ecco quindi che ci si aspetta che, a seconda del passaparola (che nel caso di questa saga è molto meno slegato all'accoglienza della critica), il film possa chiudere il weekend con un incasso tra i 60 e i 75 milioni di dollari. Si tratta comunque di una cifra importante, anche se inferiore a quella dei suoi predecessori. Con un budget di circa 120 milioni di dollari, Venom 3 dovrebbe comunque riuscire a risultare un buon successo a fine corsa.

A livello internazionale le cose stanno andando meglio: tra mercoledì e giovedì infatti il film ha incassato 27.3 milioni di dollari in 47 territori, di cui 14.7 nella sola Cina. Ottimo l'esordio in Germania, e anche in Italia gli incassi tengono bene . Le previsioni sono quindi di un esordio globale che potrebbe superare i 190 milioni di dollari in cinque giorni.

Il primo film debuttò con 80 milioni di dollari negli USA, chiudendo poi la sua corsa a 856 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel, uscito in piena pandemia, debuttò con 90 milioni di dollari negli USA e chiuse la sua corsa con 506 milioni di dollari (ma non uscì in Cina).