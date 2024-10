Venom 3 parte col freno a mano negli USA ma vola nel resto del mondo: gli incassi di venerdì

Pubblicazione: 26 ottobre alle 18:13

Sembra che i dati delle anteprime di giovedì fossero particolarmente frontloaded (ovvero che i fan si siano riversati per primi a vedere il film), perché Venom: The Last Dance ha iniziato a rallentare la corsa già nella giornata di venerdì.

L'incasso nella giornata di ieri ammonta infatti a 22 milioni di dollari, una cifra che include anche gli 8.5 milioni di giovedì e che è molto lontana dai 32.5 milioni die dai 37.4 milioni di. Tra prevendite non particolarmente brillanti e un passaparola evidentemente negativo (il punteggio CinemaScore è B-), le proiezioni per il weekend sono drasticamente calate: non si pensa più che possa incassare 65 milioni di dollari, bensì 45/50 milioni di dollari.

Discorso decisamente diverso all'estero, dove il film sta andando molto meglio, in particolare in Cina dove sabato ha mantenuto saldamente la prima posizione incassando ben 13.9 milioni di dollari e salendo a 35.7 milioni di dollari in quattro giorni. A questo punto è possibile che chiuda il weekend con 48 milioni di dollari nei cinque giorni, il miglior esordio per un cinecomic americano dall'inizio della pandemia.

E in tutto il mondo venerdìha incassato ben 23.5 milioni di dollari (non sono inclusi i 13.9 milioni di sabato in Cina): in Italia ha incassato 654 mila euro, salendo a 1.2 milioni di euro in due giorni. A questo punto l'incasso globale in cinque giorni dovrebbe arrivare a 180 milioni di dollari, nonostante la frenata americana: un ottimo risultato per un film costato circa 120 milioni di dollari, che potrebbe portare l'incasso globale della trilogia sopra il miliardo e mezzo di dollari.

