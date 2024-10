Venom 3 pronto a conquistare il box-office, ottima partenza in Cina

Pubblicazione: 24 ottobre alle 09:21

Questo weekend sarà Venom: The Last Dance a dominare la classifica americana e internazionale al box-office. Sebbene il tracking negli Stati Uniti sia calato negli ultimi giorni rispetto alle aspettative iniziali, i primi dati provenienti dalla Cina sono molto promettenti per quanto riguarda gli incassi oltreoceano: 9.3 milioni di dollari nel primo giorno di proiezione, il miglior dato in assoluto per un cinecomic dall'uscita di Spider-Man: Far From Home. L'idea è che nei primi cinque giorni il film possa raccogliere ben più di 30 milioni di dollari, un dato molto superiore ai film Hollywoodiani più recenti in un periodo storico in cui i blockbuster stranieri faticano a trovare spazio nel mercato cinese.

Il secondo film non uscì in Cina, mentre il primo debuttò con 107.7 milioni di dollari e chiuse la sua corsa a 269.2 milioni di dollari: si tratta di cifre impossibili da raggiungere oggi, per i motivi di cui sopra.

Meno convincente il lancio in Corea del Sud, dove mercoledì il film ha incassato 921 mila dollari, un dato molto in calo rispetto ai 4.7 milioni di Venom e gli 1.4 milioni di Venom 2.

L'esordio cinese spinge comunque verso l'alto le proiezioni d'incasso globali del weekend per: in un primo momento si parlava di 150 milioni di dollari, ma potrebbero essere anche 165 milioni. In Francia e Giappone uscirà più avanti.

Negli Stati Uniti le previsioni parlano di un debutto intorno ai 65 milioni di dollari: si tratta di una cifra inferiore agli 80.2 milioni di Venom, che nel 2018 stabilì un record per un film nel mese di ottobre (poi battuto da Joker l'anno successivo). Venom 2 debuttò invece con 90 milioni di dollari nel 2021.

Va detto che la Sony è stata molto coerente nel contenere i costi per questa trilogia: i primi due film sono costati circa 100/110 milioni di dollari, quest'ultimo ne è costati circa 120. Il primo film raccolse il 75% dei propri incassi fuori dagli Stati Uniti (forte anche dell'ottimo lancio cinese), salendo a 856 milioni di dollari in tutto il mondo. Il secondo film (che non uscì in Cina) raggiunse i 506 milioni di dollari, il 58% raccolti fuori dagli Stati Uniti.