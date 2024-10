Venom: The Last Dance vince il weekend in Italia, parte bene Parthenope

Pubblicazione: 28 ottobre alle 08:48

Weekend decisamente ricco al box-office italiano, principalmente grazie a due importanti nuove uscite (molto diverse tra loro) che hanno conquistato le prime due posizioni della classifica. Complessivamente sono stati raccolti 8.4 milioni di euro in quattro giorni, in forte crescita rispetto a un anno fa (6.4 milioni di euro).

a guidare la top-ten, con 3.2 milioni di euro: come per altri territori internazionali, anche in Italia il terzo capitolo della saga non delude come invece avvenuto negli Stati Uniti . È un esordio che si posiziona tra i due film precedenti:debuttò con 3.7 milioni (chiudendo la sua corsa a 8.5 milioni),debuttò con 3.1 milioni (chiudendo con 7.1 milioni). A questo punto è lecito pensare chechiuda la sua corsa sopra i 7 milioni, ma molto dipenderà dal passaparola.

Seconda posizione per Parthenope, primo titolo distribuito dalla neonata Piper Film, che debutta con 1.9 milioni di euro (e supera i 2 milioni complessivi grazie alle anteprime notturne di settembre). È un esordio molto promettente per il film di Paolo Sorrentino, paragonabile con i 2.4 milioni di Youth, che nel 2015 chiuse poi la sua corsa con 6.1 milioni di euro.

Al terzo posto continua a tenere bene Il robot selvaggio, che con altri 958 mila euro sale a 4.7 milioni di euro complessivi. Subito sotto, Smile 2 incassa altri 690 mila euro, salendo a 2.1 milioni complessivi, superando il dato complessivo del primo film. Al quinto posto Megalopolis incassa altri 290 mila euro e sale a 1.2 milioni complessivi, un dato positivo rispetto al flop americano. Al sesto posto iddu incassa 216 mila euro e sfiora i 2 milioni complessivi.

Incassi Italia 24-27 ottobre 2024

Venom: The Last Dance – incasso weekend 3.193.482 euro, totale 3.193.482 euro Parthenope – incasso weekend 1.907.132 euro, totale 2.006.207 euro Il robot selvaggio – incasso weekend 958.222 euro, totale 4.759.213 euro Smile 2 – incasso weekend 690.523 euro, totale 2.176.763 euro Megalopolis – incasso weekend 290.920 euro, totale 1.180.017 euro Iddu – incasso weekend 216.454 euro, totale 1.980.591 euro 200% lupo – incasso weekend 216.416 euro, totale 216.416 euro Joker: Folie à Deux – incasso weekend 126.161 euro, totale 7.677.307 euro Vermiglio – incasso weekend 116.666 euro, totale 2.201.891 euro Cattivissimo me 4 – incasso weekend 76.921 euro, totale 17.639.146 euro

Debutta solo al settimo posto, con 216 mila euro, mentre scivola all'ottavo posto, con 126 mila euro e 7.6 milioni complessivi. Chiudono la top-ten, che ha superato i 2.2 milioni di euro, e, con 17.6 milioni complessivi.