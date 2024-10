Will Smith e Michael Bay di nuovo insieme nel film Netflix Fast and Loose

Pubblicazione: 08 ottobre alle 10:42

Trent'anni dopo l'uscita di Bad Boys Michael Bay tornerà a dirigere Will Smith in un nuovo film. Il regista è infatti in trattative con Netflix per dirigere la pellicola d'azione Fast and Loose con protagonista Smith.

Fast and Loose racconta la storia di un uomo che si sveglia a Tijuana senza ricordi. Mentre ricostruisce il suo passato, l'uomo scopre di aver vissuto due vite: una come signore del crimine e l'altra come agente sotto copertura della CIA.

Fonte / Variety

Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson hanno scritto la sceneggiatura, mentre tra i produttori troviamo Will Smith, Kelly McCormick e David Leitch per 87North.