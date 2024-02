Molto si è chiacchierato e il fandom si è diviso in merito al futuro del nuovo James Bond. No Time to Die si concludeva con il personaggio di Lashana Lynch, l’agente dell’M16 Nomi, che riceveva il nome in codice di agente 007 al posto del Bond di Daniel Craig. In molti ora pensano che quindi non ci sarà un nuovo recast per la parte, ma che seguiremo lei nelle sue avventure come agente segreto.

Intervistata da Entertainment Tonight Lynch risponde alle gettonatissime domande: sarà la nuova protagonista di 007? Il pubblico è pronto a una protagonista donna?

Pensi che la gente lo desideri davvero? Pensi che la gente sia pronta per questo? Ho firmato per un film. Ne ho fatto uno, letteralmente non so nulla del prossimo. Non ho avuto nessuna conversazione. Quindi sì… È nelle loro mani.

Ancora non si sa nulla su chi potrebbe prendere il testimone di Daniel Craig. Luke Evans si è proposto, in molti sperano ancora in Henry Cavill e Idris Elba ha detto di no per l’ennesima volta. Quel che è certo è che chiunque verrà scelto dovrà raccogliere una pesante eredità.

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate