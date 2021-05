La stagione estiva al box-office americano tradizionalmente inizia con il weekend del Memorial Day, e proprio con questo weekend, dopo oltre un anno di pandemia, cerca di ripartire. Grazie all’uscita di due blockbuster attesi come, i cinema americani (che ancora sono soggetti a restrizioni e limitazioni, e in Canada ci sono schermi che ancora devono riaprire) hanno ottenuto risultati importanti che incoraggeranno gli studios a rispettare il calendario delle uscite e, magari, addirittura anticipare qualche titolo.

E come molti immaginavano, A Quiet Place 2 ha conquistato la vetta della classifica sin dalle anteprime di giovedì sera, stabilendo un record in tempo di pandemia (sopra i 31.6 milioni di Godzilla vs. Kong) ma, soprattutto, registrando incassi che sarebbero stati definiti stellari anche senza la pandemia. Va sottolineato come la pellicola diretta da John Krasinski sia uscita in 3726 cinema nordamericani con la nuova finestra distributiva della Paramount Pictures, secondo cui i film non usciranno in streaming prima di 45 giorni, lasciando un mese e mezzo di esclusiva alle sale. E sembra che questo meccanismo abbia pagato, conferendo al lancio di A Quiet Place 2 l’aura di un vero e proprio evento: dopo i 19.3 milioni di dollari di venerdì, il film ha raccolto altri 14.9 milioni sabato (con un calo di solo il 23%). Le attuali proiezioni parlano di un weekend di tre giorni da ben 48.3 milioni di dollari, che con gli incassi del Memorial Day di domani dovrebbero salire a 58.5 milioni di dollari in quattro giorni – una media di ben 15.700 dollari per sala. Il primo film debuttò con 50.2 milioni di dollari in 3508 cinema in tre giorni, nel 2018. C’era molta attesa per il sequel, e prima che la pandemia sconvolgesse il mondo si prevedeva un lancio da 60 milioni di dollari in tre giorni: la differenza non è enorme, anzi, soprattutto se si pensa che il Canada attualmente rappresenta l’1/2% degli incassi nordamericani (con tutti i cinema aperti abitualmente siamo sul 7/10%). 4.1 milioni di dollari sono stati incassati nel circuito IMAX, l’esordio maggiore per la catena sin dal gennaio 2020.

Ottimo anche il lancio internazionale, dove ha incassato 22 milioni di dollari in soli dodici territori. In particolare, la Cina ha sorpreso con 15 milioni di dollari (il 66% in più del film originale). Vi ricordiamo che in Italia arriverà il 24 giugno.

Apre al secondo posto Crudelia, che incassa 21.3 milioni di dollari in tre giorni in 3892 cinema. Le proiezioni attuali parlano di 26.5 milioni di dollari includendo il Memorial Day, un risultato in linea con le aspettative anche se non proprio convincente se si pensa che il budget non dovrebbe essere lontano dai 200 milioni di dollari. Ricordiamo che la Disney ha distribuito il film anche su Disney+, con Accesso VIP, cosa che potrebbe aver dato una spinta alla pirateria. L’attuale risultato è simile a quello di Il drago invisibile, che debuttò nel 2016 con 21.5 milioni di dollari e chiuse a 76 milioni di dollari. Sarà interessante vedere la tenuta in questo caso, anche se Crudelia sembra possa non essere percepito propriamente come un film per famiglie, e quindi avere le gambe più corte. Detto questo, in 29 territori ha incassato altri 16.9 milioni di dollari, per un totale di 37 milioni di dollari d’incasso globale nel weekend d’esordio.

Rimanendo sui mercati internazionali, crolla dell’85% Fast & Furious 9 in Cina: l’action movie incassa altri 20.7 milioni di dollari in oltre 11000 cinema del paese, salendo a 185.3 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo il blockbuster ha già incassato 229 milioni di dollari, ricordiamo che negli USA uscirà a fine giugno e in Italia ad agosto.

The Conjuring: per ordine del Diavolo ha infine fatto il suo debutto in due mercati, tra cui il Regno Unito, dove ha incassato ben 3.8 milioni di dollari.

