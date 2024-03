Nel 2008, il diciottenne Aaron Johnson ottiene la parte di John Lennon nel biopic Nowhere Boy, diretto da Sam Taylor-Wood, di 23 anni più grande. Sul set, i due iniziano una relazione, diventata ufficiale l’anno dopo e convolata a nozze nel 2021, dopo le quali entrambi i coniugi assumono il cognome Taylor-Johnson. Nel corso degli anni, in molti hanno deriso o criticato la scelta dell’attore, che recentemente ha avuto modo di affrontare la questione.

“Stai facendo qualcosa troppo in fretta secondo l’opinione di qualcuno? Non lo capisco. A quale velocità dovresti goderti la vita? Per me è bizzarro“, ha dichiarato in un’intervista con Rolling Stone. A proposito infatti della sua vita e della sua carriera, aggiunge: “Quello che dovete capire è che ciò che la maggior parte delle persone fa a vent’anni, io lo facevo a 13“.

Ricordiamo che, secondo gli ultimi report, Aaron Taylor-Johnson sarebbe stato scelto come nuovo James Bond: maggiori dettagli in quest’articolo. Nel frattempo, ritroveremo l’attore in Kraven il cacciatore, cinecomic Sony in arrivo a fine agosto.

FONTE: Rolling Stone

