Arriverà al cinema il prossimo aprile Abigail, nuovo horror diretto dal gruppo Radio Silence, ovvero Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Finché morte non ci separi, Scream VI). In un’intervista con Total Film (via GamesRadar), il duo ha anticipato che la pellicola, appartenente al filone vampiresco (GUARDA IL TRAILER) non sarà adatta a stomaci deboli:

Tutti i nostri film sono sanguinosi. [Ma] direi che questo è sicuramente il più cruento. Abbiamo passato molto tempo a scusarci con i nostri attori per questo film! Voglio dire, il sangue è nel DNA di un film di vampiri, e la quantità di sangue in questo film è… piuttosto estrema! Ma è comunque divertente.

Nel cast del film troviamo Giancarlo Esposito, Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand e Angus Cloud. Nei panni della bambina protagonista Abigail troviamo Alisha Weir, l’attrice di Matilda the Musical. Ecco intanto una nuova immagine del film:

Abigail – La trama

Un gruppo di aspiranti criminali rapisce una bambina ballerina di 12 anni, figlia di una potente figura malavitosa, per incassare 50 milioni di dollari: tutto ciò che devono fare è badare alla bambina nel corso di una notte. In una villa isolata i rapitori cominciano a diminuire uno uno, e scoprono, con grande orrore, che sono chiusi nella casa con una bambina per niente normale.

FONTE: GamesRadar

