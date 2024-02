La giornata di ieri ha segnato una scissione all’interno dell’AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Il consiglio d’amministrazione, infatti, in data lunedì 26 febbraio, ha votato per decidere la separazione delle produzioni animate (sia corti che lungometraggi) dai cortometraggi, decretando la creazione di due sezioni distinte per la gestione delle categorie. Se in precedenza, infatti, tutto rientrava sotto un unico ordine amministrativo (che dal 1995 prendeva il nome di Short Films and Feature Animation Branch), da ora in poi quest’ultimo si dedicherà unicamente alla supervisione dei cortometraggi in live action (inclusi quelli documentari).

Con circa 700 membri dell’Academy in rappresentanza dell’industria dell’animazione, tra animatori, registi, art designer (ecc.), la supervisione della sezione verrà assegnata a due membri del consiglio d’amministrazione i quali si occuperanno della gestione dei premi al miglior cortometraggio animato e per il miglior film animato.

L’ambito, invece, dei cortometraggi dal vero, che comprende oltre 200 membri, vedrà il coordinamento da parte di un membro del consiglio d’amministrazione eletto per un mandato a partire dall’anno fiscale 2024-2025.

In merito a questa decisione il CEO dell’Academy Bill Kramer e il presidente dell’Academy Janet Yang hanno affermato:

“L’Academy s’impegna a progredire e ad evolvere insieme all’industria cinematografica e al crescente numero di suoi membri a livello globale. La creazione di identità distinte per componenti uniche e vitali della nostra comunità cinematografica fa parte di questo necessario progresso”.

Bonnie Arnold, Jinko Gotoh e Marlon West, gli ultimi responsabili del Short Films and Feature Animation Branch, hanno invece dichiarato:

“Con la crescita presso l’Academy tanto del gruppo dei cortometraggi quanto di quello dell’animazione, per garantire a queste realtà di continuare a prosperare, è diventata sempre più evidente la necessità di due sezioni individuali. Siamo entusiasti del futuro di questi due rami e ringraziamo i nostri colleghi del consiglio per il loro sostegno”.

In un periodo di forte crescita dell’animazione presso l’Academy, tale scelta le permetterà di ricoprire un’importanza maggiore, godendo di una rinnovata autonomia.

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Fonte: Deadline

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate