Impegnato nella promozione stampa della serie For all mankind, disponibile in streaming esclusivo su Apple TV+, Daniel Stern ha parlato con CB anche della sua carriera come regista. L’attore, noto per Scappo dalla città e Mamma, ho perso l’aereo, ha infatti diretto nel 1993 la commedia sportiva La recluta dell’anno e alcuni episodi di serie televisive. Alla domanda se tornerebbe dietro la macchina da presa, ha rivelato un curioso aneddoto: era la prima scelta per Ace Ventura – L’acchiappanimali, cult con Jim Carrey uscito nel 1994 (LEGGI LO SPECIALE).

Ecco le sue parole:

Ho cercato di fare il regista. Il fatto è che quando è uscito La recluta dell’anno, ho ricevuto un sacco di offerte per dirigere altri film. Ma era anche il periodo in cui stavo facendo il sequel di Mamma ho perso l’aereo e poi il sequel di Scappo dalla città. Tanto per essere rozzo, ho trovato la gallina dalle uova d’oro per l’unica volta nella mia vita di attore e mi sono detto: “Non credo di poter rischiare con la mia famiglia. Devo mettere da parte un po’ di soldi”. Poi sono stato il regista originale di Ace Ventura, ho partecipato a Varsity Blues e ho avuto delle cose da fare, ma poi ho trovato un altro lavoro. Quindi ho cercato di dirigere qualcosa e ho diretto un po’ di cose per la televisione, ho fatto una serie, Manhattan, che ho diretto. Era in onda qualche anno fa e parlava della bomba atomica. Ho pensato per un secondo di dirigere For All Mankind. Non se ne parla. Non sarei in grado di farlo. È troppo grande. È troppo tecnico.

Come è noto, il primo Ace Ventura è stato poi diretto da Tom Shadyac, mentre il suo sequel, dal sottotitolo Missione Africa, da Steve Oedekerk. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Daniel Stern come regista de Ace Ventura? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

