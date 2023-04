In un’intervista con Yahoo, Ben Affleck, regista di Air – La storia del grande salto (LEGGI LA RECENSIONE), ha spiegato perché, nonostante nel film sia presente un giovane Michael Jordan, non venga mai mostrato il volto dell’attore che lo interpreta (Damian Delano Young).

Ecco le sue parole:

Michael è troppo famoso, troppo significativo, troppo importante e troppo un’icona per farmi credere, soprattutto perché ci sono solo un paio di momenti nel film, che un attore possa convincerti di essere Michael Jordan. La sua semplice silhouette è riconoscibile in tutto il mondo.

E così ho pensato che fosse più interessante che lui superiore ed esterno a tutto, che fosse una specie di aura slegata da tutte le persone che gli stavano attorno. E sono anche consapevole del fatto che questa non è la storia su Michael Jordan. Non siamo andati a chiedere i diritti della sua vita, nNon è stato pagato come se gli avessimo detto: “Ehi, racconteremo la tua storia, la tua infanzia, le tue cose“. Non è così. E quindi non ho pensato che fosse davvero appropriato, francamente, usarlo. Questa è una storia di altre persone. È una specie di favola che usa quella storia… visto che stavamo utilizzando una figura estremamente importante della storia americana, volevo gestire la cosa nel modo più rispettoso e attento possibile. È così, caz*o.