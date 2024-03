Ieri abbiamo parlato di come molte persone abbiano apprezzato la brevità con cui Al Pacino ha annunciato il vincitore dell’ultimo Oscar, quello più importante attribuito al Miglior film (ECCO TUTTI I DETTAGLI) andato a Oppenheimer.

Come potete vedere dal video qua sotto, Al Pacino si è limitato ad aprire la busta e a dichiarare “I miei occhi vedono Oppenheimer” senza citare le altre 9 pellicole in gara insieme al film di Christopher Nolan.

Sempre dal contributi di E! News a seguire, potete constatare come la cosa abbia anche infastidito molte persone:

Al Pacino ha voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale in cui si è scusato con gli atri artisti e film in gara specificando che non è stata una sua idea, ma della produzione degli Oscar:

Ci sono state alcune polemiche riguardo al mio non menzionare i titoli di ogni lungometraggio ieri sera prima di annunciare il premio come miglior film. Voglio solo essere chiaro che non era mia intenzione ometterli, piuttosto è stata una scelta dei produttori quella di non menzionarli di nuovo poiché erano stati evidenziati singolarmente durante tutta la cerimonia. È stato un onore far parte della serata e ho scelto di seguire il modo in cui desideravano che questo premio fosse presentato. Mi rendo conto che essere nominati è un traguardo enorme nella vita di una persona e non essere pienamente riconosciuti in tal senso è offensivo e doloroso. Lo dico come qualcuno che riesce a mettersi profondamente in relazione con registi, attori e produttori, comprendo profondamente coloro che sono stati trascurati da questa omissione ed è per questo che ho ritenuto necessario fare questa dichiarazione.

La produttrice della serata, Molly McNearney, aggiunge che:

È stata una decisione di Al Pacino di non dire il classico “And the Oscar goes to…” cosa che, forse, ha confuso un po’ le persone, ma è questo il bello delle dirette televisive, non sai mai con precisine come andranno queste cose.

