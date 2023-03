Alien: Isabela Merced insieme a Cailee Spaeny nel cast del nuovo film

Secondo quanto riportato da Deadline Isabela Merced (Rosaline) affiancherà Cailee Spaeny nel cast di Alien: Romulus (questo il titolo di lavorazione), nuova pellicola del popolare franchise inaugurato da Ridley Scott nel 1979 le cui riprese hanno avuto inizio a febbraio a Budapest, in Ungheria.

Del progetto non si sa ancora praticamente nulla. Si sa però che nasce come esclusiva streaming per le piattaforme della Disney (Hulu e Disney Plus) e non sarà collegato agli altri capitoli del brand: non avremo, dunque, a che fare con un prequel o un sequel.

Fede Alvarez (il remake di La casa, Man in the dark) dirigerà il film.

I film appartenenti al franchise di Alien – inclusi i crossover con Predator – hanno incassato 1,629 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di 474 milioni di dollari circa (fonte: The Numbers). Chiaramente queste cifre non tengono conto dell’inflazione.

