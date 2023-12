A quanto pare, Ridley Scott non dimenticherà mai le reazioni del pubblico durante le prime proiezioni di Alien, il suo capolavoro del 1979. Con un costo di circa 11 milioni di dollari e un incasso di 184,7 (chiaramente sono numeri non aggiornati all’inflazione, ndr.), Alien ci ha fatto vedere per la prima volta Sigourney Weaver nei panni di Ellen Ripley e ha inaugurato un franchise ancora vivo e vegeto, considerato che il nuovo capitolo, Alien: Romulus, sarà nei cinema la prossima estate.

In un’intervista pubblicata qualche giorno fa dal Los Angeles Times, Ridley Scott ha potuto parlare proprio di come le persone accolsero la sua creatura in modo molto “sentito” per così dire:

Non riuscivo a credere che la reazione della gente fosse così estrema. Mi sentivo a disagio per questo. Ricordo di essermi ritrovato a St. Louis, stavamo facendo una anteprima del film e stavo in piedi nel retro della sala. La persona alla mia destra svenne. Quella cosa mi aveva turbato.

