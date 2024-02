Durante gli impegni stampa di Madame Web, Isabela Merced ha potuto parlare anche di Alien: Romulus, il nuovo film della popolare saga sci-fi horror inaugurata nel 1979 con il seminale lungometraggio diretto da Ridley Scott.

Isabela Merced, che di recente è entrata anche nel cast della seconda stagione di The Last of Us nei panni di Dina, figura infatti nel cast di Alien: Romulus che, per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in the dark), arriverà nei cinema il prossimo 16 agosto con la Disney tramite l’ex 20Th Century Fox.

Intervistata dall’Hollywood Reporter, l’attrice ha parlato un po’ di quello che il pubblico può attendersi dal progetto e, per stuzzicare la curiosità dei fan, ha discusso di una scena particolarmente cruenta che ha portato il cast e la troupe a distogliere lo sguardo durante la sua lavorazione.

Tutti hanno girato lo sguardo

L’attrice racconta un divertente aneddoto dal set delle riprese aggiuntive che porta, poi, alla citazione della suddetta scena:

Finisce per essere un po’ complicato, ovviamente, come tutti i film di Alien. Quando stavamo facendo le riprese aggiuntive, Fede Álvarez mi ha dato l’iPad dove guardava il girato e il montato, e aveva il film in play. Gli ho chiesto se mi faceva vedere qualcosa e ha acconsentito. Quindi c’ero io che tenevo l’iPad in mano e c’erano dieci persone intorno a me a guardare quello che stavo vedendo io. C’è una scena in cui sono coinvolta e tutti si sono girati dall’altra parte. Nessuna persona è rimasta a guardare quello che girava sullo schermo di quell’iPad perché era così disgustoso. Ma io lo stavo guardando così (Merced finge di tenere un iPad con uno sguardo ipnotizzato sul viso.). Ero così eccitata.

Poi circa il suo rapporto con la fantascienza aggiunge:

Amo la fantascienza, davvero. E Fede mi ha permesso di guardare praticamente metà film sull’iPad. Ho detto a Fede “Se l’iPad è pesante, posso portarlo io per te. Posso tenerlo”. Sono davvero, davvero entusiasta per questo film. Ho la fortuna di partecipare a questi progetti con i migliori del settore. Non posso crederci. Sono così scioccata, e non so quando mi sveglierò.

Della trama si sa che seguirà un gruppo di giovani persone su un mondo lontano, che si ritrovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante nell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

