The Last of Us

Giusto qualche ora fa, vi abbiamo fatto vedere una foto dal set di The Last of Us 2 le cui riprese sono cominciate recentemente in Canada (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In questa seconda stagione della serie HBO basata sulla celebre IP videoludica ritroveremo alcuni volti già noti, come Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna, insieme alle new entry Young Mazino per Jesse, Isabela Merced per Dina e Kaitlyn Dever per Abby. Ci sarà poi pure Catherine O’Hara anche se il suo ruolo non è ancora stato svelato.

Ed è l’interprete di Dina, Isabela Merced, che ha potuto condividere il suo entusiasmo per il suo primo giorno di lavoro sul set di The Last of Us 2 a margine del red carpet di Madame Web (LEGGI LE PRIME REAZIONI), il cinecomic Sony basato sul personaggio della Marvel in cui interpreta Anya Corazon. L’attrice ha dovuto difatti abbandonare il set per qualche giorno, in modo tale da ottemperare ai suoi impegni promozionali collegati alla pellicola.

Isabela Merced: i complimenti al team di The Last of Us 2

Intervistata da Deadline ha anche svelato, senza dirne il nome, che nel cast della serie ha fatto il suo ingresso anche un altro giovane attore – o attrice – che è anche un suo amico – o amica:

Le stelle si stanno davvero allineando. Alcuni dei miei amici con cui lavoro da molto tempo in questo settore si sono uniti al cast. Non posso dire chi si è appena unito nello specifico. Ma è qualcuno d’incredibile. Ed è una futura superstar. Anzi: è già una superstar ai miei occhi. Al momento ho fatto solo un giorno di riprese come Dina e devo dire che ci siamo, non mentirò. Sono una grande fan del secondo capitolo della saga. L’ho giocato in un weekend. E poi mi sono domandata come l’avrebbero adattato in serie Tv.

Definisce poi Kaitlyn Dever, l’interprete di Abby, “una delle attrici più talentuose con cui abbia mai lavorato” mentre circa lo showrunner Craig Mazin dice:

È una delle persone più brillanti che conosco, in realtà, penso che sia proprio un genio. Sono sicura che se facessero il test apposito scoprirebbero che è così. Riesce a elaborare, in poco tempo tutto sommato, un modo perfetto per far rivivere in live action questi personaggi. Lo adoro. È incredibile.

Ai microfoni di Variety aggiunge poi riferendosi al “Giorno 0”, quello che precede l’avvio ufficiale del Giorno 1:

Ho già avuto un assaggio. C’eravamo solo io e Bella [Ramsey] per tutto il giorno, con Craig Mazin alla regia. È fenomenale. Sono una grande fan. Ci entusiasmiamo molto per molte cose. Ho insegnato loro come giocare a Spades. Ci siamo divertiti tantissimo. Sono entusiasta di tornare lì domani.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

