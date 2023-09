Dal prossimo dicembre, sarà disponibile nelle librerie statunitensi Aliens: Bishop, romanzo che fungerà da sequel diretto di Aliens, secondo capitolo della saga diretto da James Cameron, e di Alien 3 (LEGGI LO SPECIALE). Scritto da T.R. Napper, l’opera continuerà l’arco narrativo di Bishop (Lance Henriksen), l’androide che ha accompagnato Ellen Ripley (Sigourney Weaver) e i Marines coloniali nella missione di salvataggio del satellite LV-426 e della colonia di terraformazione decimata dagli Xenomorfi.

In Aliens, Bishop viene orribilmente smembrato dalla regina degli Xenomorfi, che si era intrufolata nella loro astronave. Il personaggio viene poi riportato in vita in Alien 3, quando Ripley vuole avere confermare dei suoi sospetti sul fatto che uno Xenomorfo si sia intrufolato nella loro nave e abbia infettato anche lei. Dopo averle consegnato tutte le sue informazioni, Bishop chiedere alla donna di essere rimesso offline e di rimanerci per sempre, e quest’ultima acconsente. Aliens: Bishop stravolgerà dunque questo finale, facendo sì che il suo creatore lo riporti online, per servire come una delle principali fonti d’informazione sulla specie aliena.

Ecco la sinossi completa del romanzo:

Danneggiato in modo consistente in Aliens e Alien 3, il sintetico Bishop ha chiesto di essere spento per sempre. Il suo creatore, Michael Bishop, ha altri piani. Cerca le conoscenze degli Xenomorfi immagazzinate nella mente dell’androide e riporta in vita Bishop, ma per quale motivo? Non più dipendente della Weyland-Yutani Corporation, Michael dice alla sua creazione che vuole far progredire la ricerca medica a beneficio dell’umanità. Ma dove trova le risorse necessarie per portare avanti il suo lavoro? Con chi si allea di nuovo? Bishop è inseguito dal Capitano dei Marines coloniali Marcel Apone, comandante della Il Conde e fratello minore del Sergente Maggiore Alexander Apone, una delle vittime della missione fallita su LV-426. Sulle sue tracce ci sono anche Gli accalappiacani, commando della Weyland-Yutani. Chi altro potrebbe trarre vantaggio dalla conoscenza profonda di Bishop sulle creature più letali della galassia? Un sequel diretto di Aliens e Alien 3: la Wyland-Yutani, i Colonial Marines e il creatore di Bishop inseguono l’androide per i dati sui letali Xenomorfi contenuti nel suo cervello. Scritto da T. R. Napper, autore dell’acclamato 36 Streets, la cui esplosiva opera esplora l’intelligenza artificiale e ciò che significa essere umani.

Vi ricordiamo che al cinema la saga di Alien tornerà il prossimo anno, con un film diretto da Fede Alvarez di cui da poco si sono concluse le riprese: qui tutti i dettagli.

