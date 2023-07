In un’intervista con Comicbook, Lana Condor ha condiviso le sue speranze in merito alla realizzazione di Alita 2, sequel di Alita: Angelo della battaglia, la pellicola sci-fi uscita a febbraio del 2019 diretta da Robert Rodriguez e basata sul manga scritto e illustrato da Yukito Kishiro.

L’attrice, interprete di Koyomi, non ha aggiornamenti sostanziali riguardo a un nuovo film, ma è assolutamente aperta all’idea:

Quando abbiamo girato Alita: Angelo della battaglia, quel mondo era così bello. Non ho sentito parlare di piani per continuare quella storia, ma è una cosa che mi sta molto a cuore e che spero possa far ripartire le conversazioni. Sento che possiamo esplorare molto di più di quel mondo, e ovviamente l’IP originale è vasta.