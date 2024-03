Sono stati annunciati i vincitori della 36 esima edizione dell’USC Libraries Scripter Award, premio assegnato da un gruppo di accademici, membri dell’industria e critici che spesso è in grado di anticipare l’Oscar alla miglior sceneggiatura adattata. Le votazioni per gli Oscar si sono ormai concluse, quindi questo premio non può avere chissà quale influenza (nemmeno quest’anno in cui i premi della WGA sono rimandati ad aprile a causa dello sciopero dell’anno scorso), tuttavia in passato numerosi vincitori dello Scripter si sono aggiudicati l’Oscar, come Call Me By Your Name, Moonlight, La grande scommessa, The Imitation Game. Un anno fa successe Women Talking.

Quest’anno il vincitore è American Fiction di Cord Jefferson, basato sul romanzo di Percival Everett: entrambi erano presenti alla cerimonia.

La corsa all’Oscar per la migliore sceneggiatura adattata

Come se non bastasse l’assenza dei premi della WGA, che comunque non sono sempre un indicatore preciso degli Oscar per via del loro regolamento che spesso esclude alcuni candidati ai rispettivi Oscar, quest’anno l’Academy ha complicato la corsa ai premi decidendo di inserire Barbie nella categoria della migliore sceneggiatura adattata. Il film di Greta Gerwig, durante la stagione dei premi, è stato indicato come miglior sceneggiatura originale praticamente da tutti.

American Fiction finora ha portato a casa un Critics Choice Award e un BAFTA per la miglior sceneggiatura adattata. La cinquina agli Oscar è la seguente:

“American Fiction” Written for the screen by Cord Jefferson

Written for the screen by Cord Jefferson “Barbie” Written by Greta Gerwig & Noah Baumbach

Written by Greta Gerwig & Noah Baumbach “Oppenheimer” Written for the screen by Christopher Nolan

Written for the screen by Christopher Nolan “Povere creature!” Screenplay by Tony McNamara

Screenplay by Tony McNamara “La zona d’interesse” Written by Jonathan Glazer

Una vittoria di Jefferson non è scontata. Da una parte abbiamo Oppenheimer, che agli Oscar potrebbe registrare una clean sweep o quasi. Dall’altra c’è Barbie, che oltre all’Oscar per la miglior canzone può ambire sostanzialmente a questo premio e poco altro. Dall’altra, non è da escludere un colpo di coda de La zona d’interesse, che è candidato a ben cinque premi Oscar tra cui miglior film e miglior regia. Per Povere creature! le possibilità sono molto poche, il favorito rimane American Fiction, vincitore del premio del pubblico a Toronto e candidato a cinque premi Oscar (miglior film ma NON miglior regia).

