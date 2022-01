Qualche giorno fa,ha partecipato come ospite al Jess Cagle Show, occasione durante la quale ha potuto parlare del lavoro fatto insieme ain

Andrew Garfield ha raccontato che:

Lui si è preso un periodo sabbatico dalla recitazione cosa che per me è stata un autentico dispiacere perché sono un grande fan di Tobey Maguire. Ma si stava dedicando ad altre cose, alla produzione e alla sua vita in genere. È stato fantastico condividere il set con lui, in un contesto in cui era tornato a recitare quello specifico personaggio. Sono cresciuto idolatrandolo come Spider-Man, per me lui ha avuto una parte importantissima sia con quel personaggio.

Poi aggiunge:

Abbiamo avuto la possibilità di vivere un paio di settimane, prima delle riprese, in cui ci siamo potuti dedicare al nostro workshop sul film. Proponevamo le nostre idee su come sarebbe potuta evolversi quella relazione, come poteva essere la loro dinamica, quali potevano essere i loro reciproci sentimenti, dal quando ci vediamo per la prima volta al quando ci salutiamo. Come doveva essere il viaggio di questi personaggi? […] Ci sentivamo protetti. Non ci pareva di essere al lavoro su questo gigantesco film di Spider-Man. Stavamo semplicemente facendo volare la nostra immaginazione in un contesto molto giocoso in cui eravamo come due amici al lavoro su un piccolo corto di Spider-Man. Credo che abbia cominciato ad avvertire nuovamente il suo legame con la recitazione come se non fosse passato tutto questo tempo dall’ultima volta.