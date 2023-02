Angela Bassett risponde alle critiche di Anthony Hopkins sul green screen nei film Marvel

In un’intervista con The New Yorker datata febbraio 2021, Anthony Hopkins, interprete di Odino nei film di Thor, aveva criticato la sua esperienza con i film Marvel, per come, secondo la sua opinione, l’utilizzo del green screen rende superflua la recitazione.

Ecco le sue parole:

Cerco di applicarlo a tutto ciò che faccio: non c’è bisogno di recitare. In Thor, c’è Chris Hemsworth, che sembra Thor, e un regista come Kenneth Branagh, che è così sicuro di ciò che vuole. Mi hanno messo un’armatura e mi hanno messo la barba. Siediti sul trono; urla un po’. Se sei seduto davanti a un green screen, è inutile recitare.

Recentemente, in un’altra intervista con The New Yorker, Angela Bassett, interprete della regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato invece quanto diversa sia stata la sua esperienza sul set del film. Ecco quanto dichiarato:

C’era la sala del trono, il pavimento di argilla rossa, la sua statura autoritaria con le Dora Milaje che la fiancheggiano, le grandi porte che attraversano. Quindi forse non vedete il mondo di Wakanda, ma noi avevamo tutto questo. Quando io e Shuri siamo usciti nella natura, c’erano alberi e cespugli e acqua per molti metri, e Namor è uscito dall’acqua e è volato verso di noi. Avevamo l’intera nave e l’attenzione ai dettagli al suo interno era semplicemente magnifica. Quindi mi è andata molto meglio che ad Anthony Hopkins. Mi dispiace per lui.

L’attrice poi aggiunge:

Eravamo in Wakanda, e sappiamo che il Wakanda è speciale. Avevamo il laboratorio di Shuri. Avevamo l’ascensore che si apriva. Abbiamo fatto entrare un elefante finto e il suo bambino. Naturalmente, il cucciolo di elefante è stato realizzato in seguito, ma almeno avevamo un elefante con cui interagire.

FONTE: The New Yorker/ The New Yorker