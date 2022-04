A differenza dei film precedenti, la campagna promozionale diè partita in netto ritardo, con un primo trailer arrivato a dicembre, ovvero quando il montaggio della pellicola di David Yates era praticamente ultimato. Ciò ha significato un effetto diretto nei materiali promozionali, visto che praticamente nessuna sequenza mostrata nei trailer è stata poi scartata nel corso della post-produzione.

Per fare il punto su tutto ciò che è stato rimosso dal film abbiamo perciò dovuto fare affidamento sui prodotti del merchandise, le immagini promozionali, i dietro le quinte e i volumi di approfondimento. Ecco allora una breve lista di tutto ciò che siamo riusciti a identificare come materiale scartato in attesa dell’edizione home video che come da tradizione dovrebbe contenere materiale extra.

***

Saresti un cliente fisso di questo luogo?

Dopo il dialogo tra Silente e Grindelwald nella scena d’apertura, il mago oscuro si congeda da Albus alzandosi in piedi mentre tutto il posto prende fuoco. In un momento tagliato dal film Gellert avrebbe dovuto prima avvicinarsi a Silente, sussurrargli qualcosa all’orecchio e dargli un bacio sul collo.

The Great Wizarding Express

C’è molto poco nelle inquadrature dedicate al Great Wizarding Express (il treno che conduce dal Binario 3 e 1/3 di King’s Cross a Berlino) che indichi che si tratti di un treno magico. Nei piani originali, come dimostrato da un concept presente nel volume “Schermi incantati” (edito da Panini e in libreria dal 21 aprile), ci sarebbe dovuta essere una carrellata con uno sguardo a tutte le creature magiche in viaggio.

Hogwarts

Ecco una scena che avrebbe dovuto fungere da semplice raccordo, con Theseus e Newt sul ponte di Hogwarts.

Si tratta del ponte che conduce da uno dei cortili del castello alle colline di Hogwarts che abbiamo visto per la prima volta in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban:

Nurmengard

Dalle “Film Cells” (anche se ad una risoluzione che lascia a desiderare) scopriamo quella che sembra una sequenza con Grindelwald nella stanza di Credence.

Anche Queenie, come notiamo dalle immagini a seguire, avrebbe dovuto avere qualche momento aggiuntivo al castello:

Il film non spiega come faccia Credence ad arrivare ad Aberforth o per lo meno a trovare il modo di comunicare con lui attraverso degli specchi comunicanti. Una foto dal set della camera del ragazzo ci mostra una storia diversa, con iscrizioni e alberi genealogici legati alla famiglia Silente, a riprova che avrebbe potuto trascorrere il tempo a Nurmengard a fare ricerche.

Sempre a Nurmengard avremmo dovuto assistere a una sequenza con Queenie che si dirige verso il cancello di ingresso e Grindelwald dietro di lei.

Nella sequenza, come dimostrato da una foto dietro le quinte, avrebbe dovuto esserci anche Yusuf Kama. A seguire notiamo che Grindelwald punta la bacchetta verso Queenie: ha iniziato a sospettare di lei?

Dalla stessa sequenza è tratta un’immagine apparsa nei materiali promozionali del merchandise che ci mostra un costume inedito di Grindelwald. Nel terzo atto Queenie spiega a Jacob che i seguaci di Grindewlald le sono “sempre dietro”. Possibile che la sequenza tagliata dovesse spiegare il motivo per cui Grindelwald decideva di tenerla sott’occhio?

La biblioteca di Nurmengard

Un’altra sequenza ambientata a Nurmengard doveva avere per protagonisti Grindelwald, Credence, Vinda e Vogel. Dal costume di Grindelwald sappiamo che avrebbe dovuto avere luogo prima della partenza per il Bhutan e avrebbe probabilmente sottolineato la corruzione di Vogel.

La sequenza avrebbe spiegato il motivo per cui nella scena in cui Grindelwald resuscita il Qilin accanto a Vinda troviamo anche Vogel.

Avete notato altre scene tagliate da Animali Fantastici 3? Ditecelo nei commenti!

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) è arrivato nei cinema italiani il 13 aprile.

