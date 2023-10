Il destino della saga di Animali Fantastici, i film prequel/spin-off di Harry Potter, è ancora decisamente incerto dopo gli incassi non certo esaltanti del terzo capitolo. Con 407 milioni di dollari (via Box Office Mojo) raccolti a livello globale da I segreti di Silente, Animali Fantastici 3 si è ritrovato in quell’area senza infamia e senza lode in cui un lungometraggio non può essere definito un flop in toto, ma neanche un successo.

In più, nel mentre, c’è stata la fusione fra Warner Bros e Discovery e anche se il CEO David Zaslav ha più volte sottolineato l’intenzione di sfruttare ancor più di prima le grandi proprietà intellettuali nelle mani dello studio, di Animali Fantastici 4 e 5 si sono del tutto perse le tracce.

Intervistato da Total Film durante la promozione di Pain Hustlers (GUARDA IL TRAILER), David Yates, regista di tutti i film di Harry Potter dal quinto in poi e dei tre Animali Fantastici, è stato interpellato in merito al prosieguo della saga. Il filmmaker ha spiegato che Animali Fantastici 4 e 5 sono, al momento, parcheggiati in un angolo e che peraltro, prima di cominciare quel viaggio, nessuno lo aveva avvisato del fatto che si sarebbero dovuti fare 5 episodi.

Con Animali Fantastici è tutto parcheggiato. Abbiamo realizzato quei tre film, l’ultimo durante una pandemia, ed è stato divertente ma anche molto difficile. Abbiamo girato il film quando non c’era un vaccino. Fortunatamente, nessuno si è ammalato, ma avevamo i protocolli più dettagliati in atto.

Poi aggiunge:

Siamo tutti così orgogliosi di Animali Fantastici 3 e, dopo la sua uscita in tutto il mondo, abbiamo solo avuto bisogno di fermarci e prenderci una pausa. L’idea che ci sarebbero stati cinque film è stata una sorpresa per la maggior parte di noi. JK Rowling l’ha menzionato spontaneamente, durante una proiezione stampa una volta. Nessuno ci aveva detto che ci sarebbero stati cinque film, ci eravamo impegnati per il primo. Sono sicuro che prima o poi torneremo in quel mondo. Ma sì, non ho parlato con Jo, non ho parlato con il produttore David Heyman, non ho parlato con la Warner Bros; siamo solo in questa fase di pausa. È abbastanza piacevole. Mi permette di fare cose come questo film.

