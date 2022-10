Anna Faris incolpa Ivan Reitman di comportamento abusivo sul set di La mia super ex-ragazza

Nell’ultimo appuntamento col suo podcast Anna Faris is Unqualified, l’attrice ha accusato Ivan Reitman, il leggendario regista di Ghostbusters e I gemelli, di aver avuto un comportamento abusivo e di bullismo sul set della commedia del 2006 La mia super ex-ragazza.

Stando a quanto racontato da Anna Faris il regista, morto a febbraio di quest’anno, oltre ad averle dato una pacca sul sedere le avrebbe anche urlato in faccia durante il suo primo giorno sul set visto che era arrivata in ritardo a causa di un incidente. L’attrice, parlando con la sua ospite Lena Dunham, ha spiegato che sul set del film in questione regnava letteralmente il terrore.

Una delle esperienze più difficili che ho avuto è stata quella con Ivan Reitman. L’idea stessa di riuscire a dar forma a una commedia sotto quel regno del terrore, lui era uno che urlava di continuo. Se la sarebbe presa con qualcuno a cadenza quotidiana.

Anna Faris racconta che il suo presentarsi in ritardo sul set fu causato da un incidente nella roulotte del make-up. La sua truccatrice fece cadere sul suo abito di scena della colla per parrucche, un imprevisto che causò, appunto, il suo ritardo di 20, 25 minuti rispetto al previsto.

Ero terrorizzata il primo giorno che Ivan potesse pensare che fossi tipo una diva che non vuole uscire dalla sua roulotte. Ero nel mezzo della strada, completamente illuminata. Ed ecco che Ivan se la prende con me: “Anna, non puoi comportarti così qua!”. Io mi ripetevo “Non piangere, non farlo”. Mi sono sentita arrabbiata, ferita, umiliata e sulla difensiva. Riuscì a dire “Ma nessuno ti ha informato dell’accaduto?”. A quel punto si zittì andando dietro alla macchina da presa. E più tardi mi diede anche una pacca sul sedere. È stato un momento davvero strano.

Un aneddoto, quello della pacca sul sedere, che Anna Faris aveva già raccontato nel 2017 senza fare però il nome di Ivan Reitman.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Anna Faris is Unqualified su Apple Podcast