Ant-Man 3: esplorare il Regno Quantico è stata un’idea di Paul Rudd

In occasione della premiere di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato del terzo film del franchise svelando di chi è stata l’idea di esplorare il Regno Quantico.

Ecco le sue parole:

È stata un’idea di Paul Rudd avuta tanti anni fa, sul set di Ant-Man 1. Voleva esplorare l’universo subatomico legato alla meccanica quantistica che aveva regole diverse.

Ha poi parlato della figura chiave di Janet Van Dyne:

L’abbiamo vista persa lì nel primo, è stata salvata da lì nel secondo e adesso nel terzo scopriamo cosa è successo in più di 30 anni lì dentro. Ecco ciò che scoprirà il pubblico e cosa guiderà il futuro di questi film.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

