Ant-Man 3, Jonathan Majors: “Chi è Kang? Una domanda a cui risponderemo per molto tempo”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Jonathan Majors ha parlato con iO9 di Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dalla settimana prossima nei cinema italiani.

L’attore ha detto che scopriremo dettagli sul personaggio non solo nel film in arrivo tra pochi giorni:

Chi è Kang? Credo sia una domanda a cui risponderemo per molto tempo. La risposta breve è che è un super cattivo che viaggia nel tempo, che è un essere Nexus, il che conduce all’idea di varianti. Ci sono molte versioni di Kang, e con “versioni” intendo “varianti”. Occupano diversi universi e multiversi, perciò hanno intenzioni diverse perché di fatto sono esseri diversi.

Il produttore Stephen Broussard ha parlato del personaggio con Screenrant, aggiungendo:

L’umanità sta iniziando a fare capolino alle porte del multiverso. Siamo stati protetti e isolati nel nostro terrarium, che è l’analogia usata in Loki. Quella porta è stata spalancata, come visto in No Way Home e nel Multiverso della follia. Da lì si scatena il caos, il caos delle possibilità, che è un caos che fa molta paura. Thanos faceva paura nella sua singolarità, ma Kang non concorda nemmeno con le sue varianti, che è un’idea interessante.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

