Ant-Man 3: un piccolo spoiler nel titolo di una traccia della colonna sonora

È da poche ore disponibile la colonna sonora di Ant-Man and the Wasp: Quantumania realizzata da Christophe Beck (WandaVision, Frozen, Free Guy, Edge of Tomorrow, Una notte da leoni, Hawkeye), già compositore dei primi due film di Ant-Man.

Come scovato da CB, una traccia in particolare contiene un piccolo spoiler sulla pellicola. La traccia incriminata è la 18 ed è intitolata “Threnody for a Reformed Dick”, ovvero “Canto funebre per un ca*zone riabilitato“.

Il titolo in questione lascia intendere che qualcuno ci rimette effettivamente le penne nel film ora nei cinema italiani e da domani negli Stati Uniti.

Ecco tutte le tracce:

1. Theme from “Quantumania” (2:33)

2. We Should Be Dead (2:21)

3. What Is This Place? (1:48)

4. Skies of Axia (2:44)

5. The Hunter (4:24)

6. Fifty Shades of Kang (3:23)

7. Quantum Nexus (3:16)

8. The Conqueror (6:17)

9. Through the Storm (3:14)

10. Sting Operation (2:17)

11. Honey, I Shrunk the Energy Core (3:02)

12. Look Out For the Little Guy (2:11)

13. He’s Kang, He Saw, He Conquered (1:23)

14. Sting Low, Sweet Variant (3:41)

15. Like Father Like Daughter (1:09)

16. Kang Bang (3:19)

17. Alien Ant Harm (2:29)

18. Threnody for a Reformed Dick (2:21)

19. Lang vs. Kang (2:49)

20. Don’t Let Go (2:17)

21. Hymenoptera (2:32)

22. Holes – David Dastmalchian (0:44)

Trovate tutte le notizie su Ant-Man 3 nella nostra scheda.