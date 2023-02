Ant-Man and The Wasp: Quantumania, i protagonisti sull’arrivo di Kang: “Non è uno che scherza”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In occasione della prima statunitense di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, i protagonisti del film hanno parlato dell’arrivo di Kang nell’Universo Marvel dopo l’apparizione di Jonathan Majors nei panni di Colui che rimane in Loki.

“Credo che l’arrivo di questo personaggio spiani la strada e imposti il tono di tutto ciò che succederà in futuro” ha commentato Paul Rudd in un’intervista con Deadline. Majors ha poi aggiunto:

Kang è un personaggio incredibile in cui calarsi, ma credo che il mondo in cui si è calato sia probabilmente più importante. Entrare nel mondo di Ant-Man, con Ant-Man, visto che questo non è un film di Avengers – cosa che avremo – è il posto migliore in cui trovarsi, con questo Avengers particolare, Scott Lang… e anche Wasp e tutta la sua famiglia. Parliamo dell’eroe più umile e umano che si scontra con il cattivo più grande di questa Fase.

Jonathan Majors and Paul Rudd on how #AntManAndTheWaspQuantumania raises the stakes in the MCU pic.twitter.com/69laviv4SL — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 7, 2023

In un’intervista con Variety Rudd ha poi spiegato:

È tosto. Sono felice di aver avuto l’occasione di interpretare Ant-Man nel film che introduce Kang… Kang non scherza.

Paul Rudd talks about witnessing Jonathan Majors develop the character of Kang the Conqueror on set. #AntManAndTheWaspQuantumania https://t.co/274r8X3JwO pic.twitter.com/IoNDfLUrcu — Variety (@Variety) February 7, 2023

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

