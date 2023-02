Ant-Man 3: il regista parla dei collegamenti agli altri film dell’Universo Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante un’intervista con CB, Peyton Reed ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e dei collegamenti altri film dell’Universo Marvel.

“Questa è sempre una cosa molto bella dei film Marvel” ha detto il regista riferendosi alle trame intrecciate delle pellicole dei Marvel Studios. “La gente si chiede come funzioni tutto, come si faccia a collegare ogni cosa, se esista un piano più grande“.

La verità, come chiarito dal regista, è che spesso i progetti non sono così precisi:

Forse c’è uno scheletro temporaneo di un piano, ma in sostanza quello che succede è che devi fare ciò che è meglio per il tuo film, e la gente che viene dopo di te deve capire cose fare. A volte certe cose le ereditiamo.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

