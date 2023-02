Ant-Man 3: il regista spiega come Star Wars abbia influenzato il film Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Già in alcune delle prime reazioni post premiere mondiale di Ant-Man 3 venivano citate delle somiglianze con la saga di Star Wars (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In attesa di scoprire con i nostri occhi se, effettivamente, la nuova pellicola dei Marvel Studios abbia o meno qualcosa che la accomuni a Star Wars, possiamo scoprire quello che il regista di Ant-Man 3, Peyton Reed, ha detto circa la questione durante un incontro stampa per la promozione del blockbuster.

Reed, lo ricordiamo, non è del tutto estraneo alla “galassia lontana, lontana” di Guerre Stellari: ha già diretto due episodi, il secondo e l’ottavo, della seconda stagione di The Mandalorian.

Sai, per me è stato davvero emozionante ed eccitante poter lavorare a The Mandalorian. Ovviamente sono un fan di vecchia data di Star Wars e senza ombra di dubbio quello che George Lucas ha ideato anni e anni fa ha lasciato un marchio indelebile sulle generazioni arrivate poi […] Per il Regno Quantico siamo stati sostanzialmente liberi di fare quello che volevamo. Ho messo insieme questo team di artisti provenienti da ogni dove e, sotto la guida del nostro production designer, abbiamo visto tutto quello che hanno creato, abbiamo parlato con loro che mi hanno fatto vedere alcune delle creazioni più folli mai viste e – magari – potevamo lavorare proprio con quelle cose perché, a conti fatti, poteva essere tutto quello che volevamo che fosse. Dovevamo comprendere quale fosse la logica interna, la storia del Regno Quantico e quali fossero le sue leggi fisiche. E l’aspetto delle sue varie aree. Ed è stato proprio quello l’aspetto più divertente perché non abbiamo ripreso nulla di già apparso nel Marvel Cinematic Universe. Ci siamo potuti creare il nostro piccolo spazio.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

