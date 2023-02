Ant-Man 4 si farà? Tutto quello che sappiamo su un sequel di “Quantumania”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il terzo capitolo di Ant-Man è appena uscito nei cinema, ma i Marvel Studios stanno già discutendo di un possibile Ant-Man 4 che, di questo passo, diventerà il secondo personaggio della divisione cinematografica della Casa delle Idee dopo il Thor di Chris Hemsworth ad avere ben quattro film all’attivo.

Facciamo allora il punto su tutto ciò che sappiamo sul terzo sequel.

Il finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dopo lo scontro nel regno Quantico che ha impegnato parte del terzo atto, e la (apparente) sconfitta di Kang, Scott Lang torna sulla Terra e – in modo speculare all’inizio del film – lo troviamo per le strade di San Francisco interrogandosi se il suo gesto possa effettivamente tolto la possibilità che venga impedito un evento cataclismatico altrimenti inevitabile e imminente, e cerca di scacciare questo pensiero.

Nella sequenza finale troviamo tutta la famiglia riunita per festeggiare un “non compleanno”, con Scott deciso a recuperare tutto il tempo perso con Cassie.

Con tutta probabilità per scoprire gli effetti di quanto accaduto non bisognerà attendere un quarto capitolo di Ant-Man.

Le prime discussioni sono iniziate

A rivelare che i Marvel Studios stanno già parlando di Ant-Man 4 è stato il produttore Stephen Broussard qualche giorno fa:

Ci stiamo già pensando (ad Ant-Man 4, ndr.). Sai, ogni film ha una sua battaglia specifica che ti lascia addosso delle cicatrici e vuoi davvero che sia grandioso, [ma dopo] cominci a pensare: “E se facessimo X e Y?”. Gli ingranaggi cominciano a girare e non puoi fare nulla per fermarli. Non voglio dire nulla di specifico circa gli ingranaggi di cui parlo, ma sì, non puoi smettere di far muovere il meccanismo. Sono conversazioni, sussurri, già in moto fra me, Peyton Reed e Kevin Feige.

Anche il regista del lungometraggio, Peyton Reed, ha toccato la questione sottolineando però che le discussioni su Ant-Man 4 sono in corso, ma che nulla è ancora certo in merito al prosieguo delle avventure di Scott Lang e la sua famiglia:

Sì è vero, ma non saprei, potrebbe essere troppo resto per parlarne. Sai, amo l’idea di una trilogia bella pulita, a prescindere dal fatto che se ne facciano altri o meno. L’impressione è che ci sia stata una effettiva progressione ed era così che volevamo far progredire questi personaggi in questa specie di storia generazionale di una famiglia di supereroi.

Kang tornerà

Aspettando il film che sarà incentrato sulla sua “dinastia”, Avengers: The Kang Dinasty in arrivo nel 2025, Kang tornerà molto presto sugli schermi. Come confermato nella seconda scena dei titoli di coda del film, la sua prossima apparizione nei panni di un’altra variante sarà in Loki – Stagione 2, la serie Marvel in arrivo quest’anno su Disney+.

Ant-Man 4: la data d’uscita

I film di Ant-Man sono usciti nel 2015, nel 2018 e nel 2023 (ma vanno considerati i rallentamenti a causa del Covid-19). Alla luce di ciò, un quarto film dedicato ad Ant-Man e Wasp non arriverà prima del 2026 o addirittura 2027.

Per il momento i Marvel Studios hanno annunciato solamente un progetto in uscita nel 2026, ovvero Avengers: Secret Wars. Possibile allora che Ant-Man 4 ci riporterà a un’atmosfera più “intima” dopo gli eventi colossali del film evento? Lo scopriremo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!