Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dopo aver scontentato sia la critica che il pubblico, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Peyton Reed e interpretato da Paul Rudd ed Evangeline Lilly, si appresta ad arrivare in streaming su Disney Plus.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma di Topolino dal 17 maggio in tutti i paesi in cui Disney Plus è fruibile. Considerato che negli Stati Uniti è uscito il 17 febbraio – in Italia il 15 – si tratta di una finestra cinema/streaming di ben tre mesi: è praticamente la prima volta, da quando è iniziata la pandemia di nuovo Coronavirus, che un cinecomic dei Marvel Studios beneficia di una finestra così lunga, quasi in linea con quelle del periodo prepandemico. Vale la pena notare che Ant-Man and the Wasp: Quantumania è arrivato in Digital – sia noleggio che vendita – a metà aprile circa.

Il terzo Ant-Man, oltre ad aver regalato ai Marvel Studios la seconda icona marcia su Rotten Tomatoes dopo Eternals, ha donato al Marvel Cinematic Universe uno dei peggiori incassi globali di sempre al box-office (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la sinossi

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

FONTE: Variety

