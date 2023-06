Anthony Mackie, l’erede di Chris Evans nei panni di Captain America nel Marvel Cinematic Universe, è il protagonista di un profilo pubblicato su Inverse in cui ha potuto parlare dei suoi progetti in arrivo – al netto dello sciopero degli sceneggiatori – e di svariati altri argomenti collegati all’industria dello spettacolo.

In un passaggio della chiacchierata fatta con la testata, Anthony Mackie, nell’affrontare l’argomento di quante opportunità vengano offerte dall’industria ai talenti neri, ha criticato, con una punta d’ironia, la mancanza di diversità in franchise come Harry Potter e Il Signore degli Anelli.

Harry Potter non aveva un ca**o di amico nero! Frodo ha attraversato l’intero universo e non ha mai incontrato una persona nera. Voglio vedere Frodo nel ghetto e per questo, se mai dovessi fare il Saturday Night Live, si tratta di uno sketch che farò sicuramente!

Cosa ne pensate delle parole di Anthony Mackie sulla mancanza di diversità in Harry Potter e nel Signore degli Anelli? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Inverse

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate