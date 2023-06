Durante un’intervista con Inverse, Anthony Mackie ha parlato della possibilità che anche gli attori entrino in sciopero dopo gli sceneggiatori, che hanno paralizzato Hollywood da alcuni mesi.

“Sarà una mer*a se andremo in sciopero” ha spiegato l’attore, sottolineando che l’unico modo per procedere è trovare un accordo tra gli studi cinematografici e il sindacato degli attori. “Sarà necessario, a meno che non vogliano far girare Avengers 5 a degli Youtuber del caz*o“.

Ha poi aggiunto: “Una volta che gli studi sono stati acquistati da grosse compagnie, siamo stati fottuti. Non è più una questione di arte, non parliamo più di lavoro interessante ed emozionante. È tutta una questione di profitti trimestrali, di azionisti. Stanno praticamente stuprando e depredando l’industria. Sono dei cannibali“.

Cosa ne pensate delle parole di Anthony Mackie? Ditecelo nei commenti!

